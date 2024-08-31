كريسبو: لنتذكر «معجزة آسيا» العام الماضي

أبدى الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب العين إحباطه من نتيجة التعادل أمام مضيفه البطائح في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن تقدم ((الزعيم)) بثلاثية قبل أن ينجح ((الراقي)) في عمل ريمونتادا تاريخية ويتعادل 3-3 في النتيجة، مما أدى إلى تراجع ((الزعيم)) للمركز الخامس برصيد 4 نقاط، بينما أضاف ((الراقي)) أول نقطة من التعادل الأول في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

وقال كريسبو بعد المباراة: ((أشعر بالإحباط الشديد بعد التعادل رغم البداية الجيدة لفريقي في المباراة، والتي ترجمها بتسجيل 3 أهداف في الشوط الأول، لكننا ارتكبنا أخطاء، استفاد منها الخصم، ومثلما فعلنا كل شيء إيجابي في بداية المباراة بتسجيل 3 أهداف فعلنا أيضاً كل شيء سلبي باستقبال 3 أهداف، ويجب أن نفهم من نحن؟ وإلى أين نذهب؟ ولنتذكر معجزة آسيا في العام الماضي)).

وأضاف كريسبو: ((عليهم استغلال ما حدث في مباراة البطائح للعمل على تحسين الفريق في الفترة المقبلة، وهذا هو الحال في الدوري، الذي قد تمر فيه بصعود وهبوط))، مشيراً إلى أنه حاول إجراء بعض التغييرات، والدفع ببعض العناصر الجديدة بجانب تكليف بالاسيوس بمراقبة لاعب البطائح باولو هنريكي صاحب الهدف الأول تحسباً لأي هجمات مرتدة من الفريق المنافس.

مباراة رائعة

من جانبه قال الكرواتي غوران توميتش، مدرب البطائح إنهم خاضوا مباراة رائعة رغم أن الربع الساعة الأولى على حد تعبيره كانت عبارة عن ((كابوس))، بدءاً من ضربة الجزاء ضد فريقه، ومروراً بالهدف العكسي وصولاً إلى استقبال الهدف الثالث من مسافة بعيدة من كرة ثابتة، مما شكل صدمة مبكرة، لافتاً إلى أن العودة في النتيجة بعد التأخر بثلاثة أهداف أمام العين تعادل بالنسبة له 6 نقاط.

وأشاد توميتش بعودة الفريق إلى أجواء المباراة خاصة بعد اتخاذ القرارات الصائبة، وإجراء التبديلات الإيجابية بين الشوطين، مما قاد إلى التعادل وإمكانية قلب النتيجة إلى فوز في آخر المباراة.

وعلق توميتش على ضربة الجزاء المحتسبة لصالح العين قائلاً : إنه لم يرَ اللقطة، وسيشاهد الإعادة لاحقاً لكن في المجمل العام قد يكون تدخل لاعب البطائح قوي إلى حد ما في منطقة الجزاء، موضحاً أنه حرص في بداية المباراة على وضع أربعة لاعبين وسط الميدان، من أجل المحافظة على تقارب خطوط اللعب في الوسط، وحاول في الشوط الثاني إجراء تغييرات لتسريع وتيرة وإيقاع اللعب، من خلال الثنائي محمد راشد وألفارو دي أوليفيرا.

ولفت مدرب البطائح إلى أنه من الصعب على أي فريق استقبال 3 أهداف في الربع ساعة الأولى، ولكن هدف التقليص في ختام الشوط الأول أسهم في العودة، ومنح الفريق الثقة في الشوط الثاني ليترجمها بتسجيل هدفين، موضحاً أنه من أهم المكاسب من مباراة العين تعزيز الثقة لدى اللاعبين والروح المعنوية بعد العودة ومستوى الأداء، الذي قدمه اللاعبون رغم التأخر بثلاثة أهداف، متمنياً أن يكون سيناريو مواجهة العين دافعاً إيجابياً للفريق.