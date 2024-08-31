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محمد الشامسي.. 9 أشهر من الغياب ومصير مجهول مع «العنابي»

8/31/2024 7:14:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ما زال مصير محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة، الغائب عن الفريق لمدة 9 أشهر، مجهولاً ومستقبله غامضاً مع ناديه، بعد أن أصبح خارج حسابات النادي في أرضية الملعب، لكنه قيد اسمه ضمن كشوفات الفريق الأول.

ومنذ مشاركته في مباراة خورفكان بالجولة 12 في ديسمبر الماضي، لم يظهر الشامسي مجدداً ضمن تشكيلة الفريق الأول، وتم تحويله للمشاركة مع الفريق الرديف.

ومع بداية تحضيرات الموسم الحالي ، تم إبعاده عن قائمة الفريق التي غادرت إلى المعسكر الخارجي ، الشيء الذي أكد حينها أن العلاقة ما زالت مضطربة بين الطرفين ((النادي واللاعب))، وأن الأزمة التي لم يتم التطرق لأسبابها مستمرة.

وما يزيد من علامات الاستفهام حول الأزمة الغامضة، أن نادي الوحدة قيد اسم محمد الشامسي ضمن كشوفات الفريق في اتحاد كرة القدم، ما يجعله متاحاً للمشاركة، لكنه غير موجود في تدريبات ومباريات الفريق، ليكون مصيره حتى الآن غامضاً مع ناديه في ظل صمت تام من كل الأطراف.

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