سوزا: شباب الأهلي لا يحتاج للاعبين جدد

أكد باولو سوزا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، عدم الحاجة للاعبين جدد، وأن فريقه نجح في تحقيق المطلوب منه في أول جولتين لدوري أدنوك للمحترفين حصد فيهما العلامة الكاملة، جاء ذلك بعد تكراره نتيجة الجولة الأولى نفسها ((2 - 1)) خارج ملعبه أمام عجمان، وقال: فوزنا على عجمان أظهر عقلية الفريق الاحترافية وفريقنا لا يحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد، وقادر على تحقيق المطلوب منه هذا الموسم.

وأضاف: عجمان قدم كبيرة ويستحق التهنئة على مستواه، أنا سعيد بالنتيجة وأشكر اللاعبين والجمهور الذي حضر لمساندتنا، نحن نعاني بعض الشيء في جوانب مختلفة وسنعمل على تحليلها مع الطاقم، فريقي بذل مجهوداً كبيراً، ولعب بجماعية ويستحق جميع اللاعبين الإشادة.

ولم يخف المدير الفني لفريق عجمان، غوران حسرته من النتيجة، وقال إن فريقه لم يستحق الخسارة قياساً بما قدمه وبما صنعه من فرص، مضيفاً: لعبنا كرة قدم جميلة وكان ينقصنا ترجمة الفرص لأهداف، وفي كرة القدم عليك النظر للأمام، وهذا ما سنفعله في المباريات المقبلة، رأيت مستوى عالياً من فريقنا، من الدقيقة الأولى سيطرنا وصنعنا فرصاً عدة، وكان ينقصنا ترجمة الفرص فقط وعلينا معالجة كيفية التسجيل، شباب الأهلي لعب على المرتدات وفريقنا لم يستحق الخسارة.

وقلل حارس عجمان علي الحوسني من خسارة فريقه للمباراة الثانية على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، وقال إن عجمان لديه فريق جيد وقادر على العودة سريعاً، مؤكداً أن الخسارة 1 - 2 من شباب الأهلي سببها ضياع فرص سهلة لعب فيها الحظ دوره، وهو ما حدث في المباراة الأولى مع الوحدة - على حد وصفه - ونفى الحوسني أن يكون فريقه تراجع في الشوط الثاني، بدليل ضياع الفرص حتى آخر دقيقة من الوقت البديل.

وقال لاعب الطرف الأيسر في عجمان سعود سعيد إن فريقه يملك كل شيء ما عدا الحظ من خلال ما قدمه في مباراة شباب الأهلي، مضيفاً: لم يحالفنا الحظ رغم سيطرتنا على المباراة، تهيأت لنا فرص لم نترجمها إلى أهداف، في المباراتين مع الوحدة وشباب الأهلي لعبنا بشكل جيد، ولكن لم يحالفنا الحظ، الجهاز الفني لم يقصر والإدارة قامت بدورها على أكمل وجه والفريق يملك لاعبين مميزين، وكل شيء جيد ولا ينقصنا غير الحظ.