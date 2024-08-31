«رئيس اللجنة الدولية»: الإمارات محرك رئيسي لتطوير الألعاب البارالمبية في العالم

أكد البرازيلي أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أن دولة الإمارات رائدة ومحرك رئيسي لتطوير الألعاب البارالمبية، ورياضات أصحاب الهمم في العالم.

وتشارك الإمارات حالياً في الدورة الـ17 للألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) والمقامة منافساتها، خلال الفترة من 28 أغسطس الماضي إلى 9 سبتمبر الجاري.

وقال أندرو بارسونز، إن الإمارات واحدة من اللاعبين الرئيسيين في العالم عندما يتعلق الأمر بالرياضات البارالمبية، سواء على صعيد استضافة العديد من المسابقات، والبطولات رفيعة المستوى العالمية، وأيضاً لدورها عندما يتعلق الأمر بتطوير الألعاب البارالمبية، في الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف: ((نعلم جيداً قدر الدعم والرعاية الكبيرين المقدمين في الإمارات للرياضات البارالمبية، سواء من قبل اللجنة البارالمبية الإماراتية، أو من الحكومة، فالحكومة الإماراتية كانت داعمة دائماً للحركة البارالمبية الدولية)).

وكشف بارسونز أنه ناقش، أمس، مع الوفد الإماراتي، الذي اجتمع معه سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة في الألعاب البارالمبية، علاوة على مجموعة من المبادرات المشتركة. وقال ((المشروعات المقترحة بيننا واعدة جداً، وأعتقد أنها سترى النور قريباً)).

وعبر رئيس اللجنة البارالمبية الدولية عن إعجابه بالنسخة الحالية ((باريس 2024))، التي تبدو مميزة في كل تفاصيلها، بداية من حفل الافتتاح المبهر، وانتهاء بالحضور الجماهيري الكبير في كل المنافسات والملاعب.

تحدٍ جديد

وعلى صعيد المنافسات يستعد أبطال الإمارات لخوض جولة جديدة من المنافسات في رياضيتي الرماية وألعاب القوى اليوم، ففي منافسات الرماية، التي تقام بمركز شاتورو للرماية، التي تبعد جنوباً عن العاصمة باريس نحو 270 كم، يخوض كل من سيف النعيمي، وعبيد الدهماني تصفيات مسابقة ((10 متر)) بندقية هوائي (راقد) للرجال، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية.

كما تخوض كلا من عائشة المهيري وعائشة الشامسي تصفيات مسابقة ((10 متر)) بندقية (راقد) للسيدات، وتقام النهائيات في الفترة المسائية.

وفي ألعاب القوى، التي تقام على ((ستاد دي فرانس)) بالعاصمة باريس، يخوض محمد عثمان أولى سباقاته على الكراسي المتحركة، في تصفيات مسابقة 100 متر، على أن تقام النهائيات غداً. وعلى مستوى النتائج احتل الدراج أحمد البدواوي المركز الـ22 في تصفيات سباق 1000 متر ضد الساعة لفئة (C5)، بعدما قطع مسافة السباق في 1.13.100 ساعة.

وفي الرماية حققت اللاعبة عائشة الشامسي، المركز الـ14 في تصفيات مسابقة ((10 متر)) مسدس ضغط هواء وقوف ((مختلط)) لفئة (SH2)، بنتيجة 630.1 نقطة، فيما جاءت زميلتها عائشة المهيري، في المركز الـ22 بإجمالي 626.7 نقطة، في نفس المسابقة.

وفي ألعاب القوى جاءت نورة الكتبي في المركز الثامن من نهائيات مسابقة رمي الصولجان لفئة (F32)، قاطعة مسافة قدرها 20.69 متراً، فيما جاءت زميلتها ذكرى الكعبي في المركز التاسع لنفس المسابقة بمسافة 20.29 متراً.

وفي الرماية، التي جرت منافساتها، أمس، احتل عبدالله سلطان العرياني المركز التاسع في تصفيات مسابقة ((10 متر)) بندقية هوائي وقوف، محرزاً 618.3 نقطة، في حين تأهل الثمانية الأوائل للنهائيات، واحتل عبيد الدهماني المركز الثالث عشر في نفس المسابقة محققاً 613.9 نقطة، من إجمالي 18 رامياً مشاركاً.

على صعيد متصل يشارك الحكم الدولي الإماراتي يعقوب على عباس في إدارة منافسات الرماية بالدورة، بعد نيله ثقة اللجنة البارالمبية الدولية، نظراً لخبرته الطويلة، حيث شارك في إدارة العديد من بطولات العالم والدورات البارالمبية القارية والعالمية.