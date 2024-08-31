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«برو آم» للغولف من 3 إلى 6 فبراير المقبل

8/31/2024 7:14:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف مدينة الزورا في عجمان، خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير المقبل، بطولة ((برو آم)) أول بطولة احترافية للغولف، بمشاركة الفرق المكونة من أربعة أفراد (3 هواة ومحترف واحد) من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، للتنافس على ملعب نيكلوس ديزاين في مدينة الزورا، للحصول على فرصة التتويج كأول بطل للحدث.

وبطولة ((برو آم)) من البطولات المعترف بها من قبل كونفدرالية محترفي الغولف (CPG)، وتشكل جزءاً من سلسلة CPG الدولية لموسم 2024 - 2025.

وقال فيليب هندرسون، المدير العام لنادي الزورا للغولف: ((يصادف العام المقبل الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح ملعبنا، ومن المناسب أن نحتفل بهذه المناسبة ببطولة كبيرة)).

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