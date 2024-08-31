«برو آم» للغولف من 3 إلى 6 فبراير المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف مدينة الزورا في عجمان، خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير المقبل، بطولة ((برو آم)) أول بطولة احترافية للغولف، بمشاركة الفرق المكونة من أربعة أفراد (3 هواة ومحترف واحد) من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، للتنافس على ملعب نيكلوس ديزاين في مدينة الزورا، للحصول على فرصة التتويج كأول بطل للحدث.
وبطولة ((برو آم)) من البطولات المعترف بها من قبل كونفدرالية محترفي الغولف (CPG)، وتشكل جزءاً من سلسلة CPG الدولية لموسم 2024 - 2025.
وقال فيليب هندرسون، المدير العام لنادي الزورا للغولف: ((يصادف العام المقبل الذكرى السنوية العاشرة لافتتاح ملعبنا، ومن المناسب أن نحتفل بهذه المناسبة ببطولة كبيرة)).
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