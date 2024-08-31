عامر نصراوي: فضية غرب آسيا بداية مبشرة لمستقبل «الطائرة»

أشاد التونسي عامر نصراوي، مدرب المنتخب الوطني للشباب للكرة الطائرة، بالنتائج الإيجابية للمشاركة في منافسات النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للشباب مواليد 2005، بعدما حصد وصافة الترتيب العام بخسارة النهائي أمام السعودية 2 - 3.

ورأى مدرب ((أبيض شباب الطائرة)) أن حصد الميدالية الفضية يعد أفضل إنجاز لمنتخبات الطائرة على الصعيد القاري في كل الفئات ((رجال، شباب وناشئين))، مشيراً إلى أنها أول ميدالية، تحصدها منتخبات الطائرة منذ أكثر من 18 عاماً، وأكد أن هذا يمثل بداية إيجابية.

وقال: ((المشاركة إيجابية بغض النظر عن النتائج، وعلينا تكثيف مشاركات المنتخبات الوطنية بصورة مستمرة، بهدف تحسين المستوي العام، وزيادة درجات الانسجام بين اللاعبين، من خلال التباري مع المنتخبات القوية على المستوى القاري والإقليمي في غرب آسيا، والبطولات العربية والخليجية)).

أخطاء

ولفت نصراوي إلى أن بعض الأخطاء في مباراة النهائي أمام السعودية حرمت منتخبنا الوطني للشباب من الفوز وحصد اللقب، وأضاف: ((أعتقد أن المشاركة كانت إيجابية بعد نحو شهر ونصف الشهر من الإعداد المتواصل للمنتخب، ونأمل أن تكون الميداليات الفضية حافزاً لمشاركات أفضل، ومجموعة المنتخب الحالية بها مواهب على مستوى عالٍ، وينتظرهم مستقبل واعد، وبطبيعة الحال المرحلة المقبلة هي لمنتخبات الرجال، وإن شاء الله يكون منها عناصر تمثل نواة المرحلة المقبلة، والتفكير في منتخب الرجال يعتمد أكثر على لاعبين من فئة الشباب)).

وكشف مدرب منتخب شباب الطائرة عن التخطيط المبكر لمشاركة جديدة لمنتخب الرجال، الذي سيضم مجموعة من عناصر المنتخب الحالي للشباب في منافسات البطولة العربية بالبحرين في أكتوبر المقبل، وقال: ((نستقطب أفضل اللاعبين وتجميعهم لكي يشكلوا نواة في المستقبل، ومنتخباً يكون قادراً على المنافسة في بطولات الخليج، وبطولات غرب آسيا)).

وختم قائلاً: ((نحاول التقدم بالفريق إلى أقصى مرحلة، وأهم شيء أن يعتمد المنتخب أكثر على لاعبين شبان لم تتجاوز أعمارهم 25 أو 26 سنة حتى تكون لهم فرصه للانسجام مع بعضهم البعض، وبالتالي بعد سنة أو سنتين مع مزيد من الخبرة والاحتكاك مع المنتخبات الأخرى يكون لدينا منتخب شاب دائم، لديه إمكانات فنية وبدنية ممتازة)).