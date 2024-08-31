«فيسبروي» يطارد كأس الوثبة في ليفورنو

يصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى محطة جديدة في إيطاليا، حيث يستضيف مضمار كابريللي ليفورنو، اليوم، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة 16 من المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويتصدر ((فيسبروي)) لبيرولي جوسبي، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، ترشيحات كأس الوثبة ستاليونز للخيول عمر ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1950 متراً، البالغ جائزته 6600 يورو، حيث فاز في الثاني من أغسطس الماضي بكأس الوثبة بريميو سمر لمسافة 1500 متر، متفوقاً بفارق طولين عن صاحب المركز الثاني ((فويل))، فيما جاء في المركز الثالث ((ميركيوريو جو)).

وينافسهم ((فرح اتش سي أم)) لفالتينيسي دوجز للخيول، بقيادة جيسا ساندرو، و((أورلاندو جو)) لأورلاندو جايديتا، وقيادة فلوري اليساندرو، وكلاهما بإشراف المدرب ستيفانو ميتيني.

منافسة

وهناك ((فرح داجوبيو)) لجاجيولي سانتيني كوجليمو، بإشراف كاميلا تراباسي، وقيادة ماريو سانا، و((فوريليج)) لكريستيان ميتيني، وقيادة جونجوي جيولي، و((كنجدوم)) لتي اس أي سيرل، بقيادة سارا سبامباجتي، وكلاهما بإشراف لكريستيان ميتيني.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ((ستاليونز))، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في نسخته الـ 16، في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي.