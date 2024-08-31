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روني: سعيد بمنظومة الوحدة الدفاعية

8/31/2024 7:14:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الوحدة الأهم وعاد من رحلة الساحل الشرقي بالعلامة الكاملة بعد الفوز الصعب على نسور خورفكان بهدف. وعبر روني مدرب الوحدة عن سعادته بالمنظومة الدفاعية للفريق، وبالنتيجة الإيجابية التي انتهت عليها مواجهة الوحدة وخورفكان والذي دائماً ما يلعب بقوة على أرضية ملعبه، ودائماً ما نجد صعوبة في تحقيق الفوز عندما نلعب على أرضية هذا الملعب.

وأضاف: اللاعبون أدوا بشكل جيد، وأضاعوا عدداً من الفرص المحققة خلال شوط المباراة الأول وراضٍ تماماً عن ما قدموه وطبقوه خلال التدريبات والمنظومة الدفاعية والعمل الجماعي.

وندب الروماني ايسايلا مدرب خورفكان حظ فريقه الذي أوقعه في أول جولتين ضد فريقين كبيرين، فالعين الذي قابلناه في الأسبوع الأول متوج بدوري أبطال آسيا وأمام الوحدة واجهنا الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال: لا أريد أن أخلق الأعذار لكننا نحتاج لمزيد من الوقت للانسجام، وتابع: لم تعجبني النتيجة، ولا أحد يحب أن يخسر، حتى مع الهزيمة ظهرنا بشكل أفضل من مباراة الجولة الأولى.

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