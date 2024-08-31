تعاون إماراتي كوري في «القوس والسهم»

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الكوري الجنوبي، بهدف تبادل الخبرات في البرامج التطويرية المختلفة. وقع الاتفاقية الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وتوماس هان، نائب رئيس الاتحاد الكوري.

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