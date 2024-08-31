تعاون إماراتي كوري في «القوس والسهم»

تعاون إماراتي كوري في «القوس والسهم»
التاريخ
8/31/2024 7:14:31 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الكوري الجنوبي، بهدف تبادل الخبرات في البرامج التطويرية المختلفة. وقع الاتفاقية الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وتوماس هان، نائب رئيس الاتحاد الكوري.
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