القمزي: «أبوظبي للزوارق» جاهز للمنافسة على صدارة المونديال

أكد راشد القمزي، بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، جهوزية زوارق أبوظبي للمنافسة على صدارة السباق الرئيسي للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق ((الفورمولا 2)) الذي ينطلق اليوم في مدينة سان نازارو الإيطالية، بعد مرحلة مكثفة من الاستعدادات القوية.

وقال في تصريح صحافي أمس، إن سان نازارو من المسارات المفضلة لفريق أبوظبي بعد نجاحه في تحقيق لقب الجولة الموسم الماضي. وأوضح القمزي الذي تصدر الترتيب العام مع نهاية الجولة الثانية من البطولة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في الجولة الماضية، أنه وزملاؤه يدركون جيداً قوة المنافسة وطموحات الجميع للفوز، وسيعملون على إظهار أفضل ما يملكون للوصول إلى الصدارة.

ويشارك في المنافسات 22 زورقاً يتقدمها زوارق فريق أبوظبي بقيادة راشد القمزي، على زورق ((أبوظبي 1))، ومنصور المنصوري، على زورق ((أبوظبي 36)). ويأتي القمزي ثالثاً في الترتيب العام برصيد 32 نقطة، ويتصدر الترتيب زورق الليتواني إدجراس ريابكو، برصيد 36 نقطة، ويأتي ثانياً زورق السويدية ماتيلدا وايبيرج، برصيد 32 نقطة.