ليست مكانا لممارسة السياسة.. هاريس تتهم ترامب بعدم إظهار الاحترام في مقبرة عسكرية

اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس السبت دونالد خصمها في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بـ"عدم احترام الأرض المقدسة" في مقبرة أرلينغتون العسكرية الوطنية التي زارها المرشح الجمهوري .

وكتبت المرشحة الديموقراطية على منصة إكس "اختار دونالد ترامب تصوير مقطع فيديو هناك مما أدى إلى شجار مع العاملين في المقبرة. لنكون واضحين: الرئيس السابق لم يحترم أرضا مقدسة كل ذلك لغاية سياسية".

وزار الرئيس السابق مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن الاثنين للمشاركة في حفل تكريم الجنود الـ13 الذين قتلوا خلال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.

وأعلنت مقبرة أرلينغتون الأربعاء أن مشاجرة وقعت خلال الزيارة بين فريق دونالد ترامب الذي كان يسعى لالتقاط صور للتكريم وعاملين في المقبرة.

وردت أوساط المرشح الجمهوري الذي يواصل انتقاد المعسكر الديموقراطي بشأن الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس 2021، بنشر بيان أكدت فيه أن عائلات الجنود "وافقت" بالفعل على وجود مصورين.

من جهته، أكد الجيش الأمريكي الخميس أن موظفة في أرلينغتون "تعرضت للدفع فجأة" أثناء زيارة ترامب بينما كانت تحاول تطبيق قانون فدرالي يحظر أي نشاط سياسي داخل المقبرة.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي في بيان "ما حصل كان حادثا مؤسفا. ومن المؤسف أيضا أن يتم التشكيك بشكل غير عادل في الموظفة وكفاءتها المهنية".

وانتقدت كامالا هاريس السبت موقف ترامب قائلة إن المقبرة "ليست مكانا لممارسة السياسة".

وكتبت "إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن نتفق عليه كأميركيين فهو أنه ينبغي تكريم قدامى المحاربين وعائلات العسكريين والجنود وعدم التقليل من شأنهم ومعاملتهم بأقصى درجات الاحترام والامتنان".

وأضافت "إنني على قناعة تامة بأن شخصا غير قادر على الوفاء بهذا الواجب البسيط والمقدس لا ينبغي أن يكون أبدا رئيسا للولايات المتحدة".



