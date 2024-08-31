البحرية المغربية تنقذ 168 مهاجراً غير شرعي
التاريخ
8/31/2024 7:14:30 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة 168 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية من بينهم 6 نساء و8 قاصرين كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء "ومع" عن بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أصدرته اليوم أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم.
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