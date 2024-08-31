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البحرية المغربية تنقذ 168 مهاجراً غير شرعي

8/31/2024 7:14:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة 168 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية من بينهم 6 نساء و8 قاصرين كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء "ومع" عن بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أصدرته اليوم أنه تم إسعاف هؤلاء الأشخاص قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم.

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