مقتل العشرات في قصف إسرائيلي على غزة

لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم أمس، في اليوم الـ 330 للحرب المتواصلة على قطاع غزة، مع انطلاق حملة مزمعة للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وقالت سلطات الصحة في قطاع غزة، أمس، إن ما لا يقل عن 48 شخصاً لقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية على القطاع، فيما وقعت اشتباكات في مناطق وسط القطاع وجنوبه.

ويخوض مقاتلون فلسطينيون قتالاً ضد القوات الإسرائيلية في حي الزيتون بشمالي غزة، حيث تنفذ الدبابات عمليات منذ أيام وفي رفح. وقال مسعفون في مخيم النصيرات: إن هجمات إسرائيلية أخرى أدت إلى مقتل 19 على الأقل، بينهم تسعة من عائلة واحدة. وأضاف المسعفون أن أكثر من 30 آخرين لقوا حتفهم، في سلسلة هجمات في مناطق أخرى من غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه يواصل عملياته في وسط القطاع وجنوبه. وذكر أن قواته قتلت مسلحين، وفككت بنى تحتية عسكرية في مدينة غزة، كما عثرت على أسلحة، وقتلت مسلحين في تل السلطان غربي رفح. وعادت عائلات إلى مناطقها في خان يونس بجنوبي القطاع، بعدما أنهى الجيش هجوماً استمر 22 يوماً. وأظهر مقطع مصور مناطق واسعة سويت بالأرض، وأبنية وبنى تحتية مدمَرة.

إلى ذلك، قالت منظمة أنيرا للإغاثة الإنسانية، ومقرها الولايات المتحدة، إن ضربة جوية إسرائيلية على قافلة مساعدات تحمل الغذاء والوقود إلى مستشفى في غزة، أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين، الخميس، بينما زعمت إسرائيل أنهم ((مسلحون))، وهو ما نفته المنظمة.

حملة التطعيم

ومن المنتظر أن تبدأ الأمم المتحدة في تطعيم نحو 640 ألف طفل من شلل الأطفال، في مناطق محددة من القطاع، في حملة تعتمد على توقف القتال لثماني ساعات يومياً. ويستعد أكثر من ألفي عامل في القطاعين الطبي والمجتمعي، لبدء حملة التطعيم.

وبدأ أطباء في تطعيم بعض الأطفال في مستشفى ناصر، في تحرك رمزي، قبل انطلاق الحملة الرسمية. وتأتي الحملة عقب تأكيد صدر الأسبوع الماضي، مفاده أن طفلاً أصيب بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من السلالة 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاماً.

وقال يوسف أبو الريش وكيل وزير الصحة في غزة: إن فرق التطعيم ستحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المناطق، لكنه ذكر أن الوقف الشامل لإطلاق النار، فقط هو ما قد يضمن الوصول إلى ما يكفي من الأطفال.

وأضاف لصحافيين في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي القطاع: ((إن هذه الحملة، إن أراد المجتمع الدولي أن يكتب لها النجاح (فيجب أن يدعو إلى وقف إطلاق النار).. والكل يعلم أن هذا الفيروس لا يقف عند حدود، ويمكن أن يصل إلى كل مكان)).