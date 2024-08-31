اعتقال إداري إسرائيلي لطفل فلسطيني بعمر 14

أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، بحق طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 ربيعاً، من بلدة عبوين شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن صبحي عبد الكريم والد الطفل، قوله: إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، واحتجزت نجله عمار في غرفة، وحققت معه، واعتدت عليه بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات، قبل أن تعتقله وتنقله إلى معتقل عوفر، مضيفاً أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق نجله أمراً بالاعتقال الإداري أربعة أشهر.

ووفق مؤسسة الضمير، فإن ((الطفل عمار، واحد من أكثر من 250 طفلاً داخل معتقلات الاحتلال، وواحد من 40 طفلاً يقبعون رهن الاعتقال الإداري التعسفي، وهو أصغرهم عمراً، حيث تستخدم سلطات الاحتلال على مدار سنوات، الاعتقال الإداري التعسفي بحق فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كأداة من أدوات القمع والسيطرة)).

ووفق نادي الأسير ((بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال نحو 9900 معتقل، وذلك حتى بداية أغسطس، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3432، أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة، فقد بلغت 720)).

وأفادت ((الضمير)) بأن سلطات الاحتلال كثفت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي، ضمن حملات الاعتقالات المستمرة.

وينتهك الاحتلال باعتقاله الأطفال الفلسطينيين اتفاقية ((حقوق الطفل))، التي وقعت عليها غالبية الدول، وصادقت عليها إسرائيل عام 1991.