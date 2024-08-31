حرب الضفة.. معارك ضارية في الشمال و«هجوم مزدوج» بالجنوب

تدور معارك ضارية في مدينة جنين، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع، اجتياحاته الدامية في شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، أنه أجرى مراجعة أمنية، بشأن ((العملية الكبرى)) في شمالي الضفة، وبخاصة في مدينة جنين، فيما أعلَن فجر أمس، عن مقتل فلسطينيين كانا يعتزمان تنفيذ ((عملية مزدوجة))، قرب مستوطنتين في جنوبي الضفة. ووردت أنباء عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين في مدينة جنين، ومخيمها.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طفلاً نُقل إلى المستشفى في جنين مصاباً برصاصة في الرأس.

ووسط إطلاق النار، قامت جرافات مدرعة بتجريف مساحات كبيرة من الطرق، وتخريب أنابيب مياه، ما أدى إلى تدفق المياه في بعض المناطق.

ودوت أصوات إطلاق النار في أنحاء المدينة، التي خلت شوارعها من الحركة، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة في أجوائها.

صعوبة الوصول

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تجد صعوبة في الوصول إلى إصابات داخل حارة الدمج في المخيم. وذكر، في بيان مقتضب، أن ((طواقمه تلقت بيانات بوجود إصابات داخل حارة الدمج، وأنه لا يستطيع الوصول إلى الإصابات، بسبب منع الاحتلال الاقتراب من المكان)).

ونقل موقع ((روسيا اليوم))، عن موقع ((حدشوت بزمان)) الإسرائيلي، تأكيده مقتل جندي وإصابة أربعة في صفوف الجيش الإسرائيلي، خلال الاشتباكات في مخيم جنين، أمس.

قبل ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني، وصفته بـ ((الصعب))، في المخيم، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لإجلاء جنود إسرائيليين تعرضوا لإصابات. ووصلت سيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، لنقل مصابين من الجنود في المخيم.

وأجبرت قوات الاحتلال، عائلات فلسطينية، على إخلاء منازلها من المخيم. وقال شهود عيان: ((إن قوات الاحتلال أجبرت عدداً من العائلات على ترك منازلها، والخروج من الجهة الخلفية المحاذية لمستشفى جنين الحكومي، منطقة دوار الحصان)).

هجوم مزدوج

وفي وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، قال الجيش الإسرائيلي إن رجلين قتلا في واقعتين منفصلتين بالقرب من غوش عتصيون، وهي تجمع استيطاني كبير بالضفة، يقع إلى الجنوب من القدس، وأن الجيش يعتقد أنهما حاولا مهاجمة إسرائيليين.

وفي الواقعة الأولى، انفجرت سيارة في محطة للوقود، في ما قال الجيش إنها محاولة هجوم بسيارة ملغومة. وقال الجيش إنه تم إطلاق النار على رجل وقتله، بعد أن خرج من السيارة، وحاول مهاجمة الجنود.

وفي الواقعة الثانية، قال الجيش إنه قتل رجلاً بعد أن حاولت سيارة صدم حارس أمن، والتسلل إلى مستوطنة كرمي تسور. وأضاف، في بيان، أن قوات الأمن لاحقت السيارة، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت داخلها بعد اصطدامها.

ونفذت قوات الاحتلال مداهمات في مدينة الخليل، التي ينتمي إليها الرجلان. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن المنفذين هما محمد إحسان ياقين مرقة، وزهدي نضال أبو عفيفة، و((أن الاحتلال احتجز جثمانيهما)). وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزليهما، وحققت مع عائلتيهما.