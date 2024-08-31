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إسرائيل تقصف في لبنان بعد هجمات لـ «حزب الله»

8/31/2024 7:14:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه ضرب أهدافاً في لبنان، رداً على سلسلة من الهجمات الصاروخية التي شنها ((حزب الله))، مشيراً إلى إطلاق صافرات الإنذار في وقت متأخر ليل الجمعة بمنطقة الجليل الغربي، في أعقاب إطلاق 40 صاروخاً من لبنان. وتابع الجيش أنه تم اعتراض بعض المقذوفات، بينما سقط بعضها في المنطقة، مضيفاً أنه لم تحدث أي إصابات.

وذكر أنه ضرب مصادر إطلاق النار، وأن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت عدداً من قاذفات حزب الله. وقال إنه خلال الساعات القليلة الماضية، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي عدداً من منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحزب في جنوبي لبنان.

وأعلن الحزب عن قصف قيادة اللواء الغربي الإسرائيلي ومربض مدفعية، وانتشار للجنود بصواريخ ((فلق والكاتيوشا))، وقال في بيان إن مقاتليه قصفوا مربض مدفعية تابعاً للكتيبة 411 في ((نافه زيف))، ومقر قيادة اللواء الغربي 300 ‏في ثكنة يعرا، وانتشاراً للجنود في محيطه، بصليات من صواريخ الفلق والكاتيوشا.‏

وكان الإعلام الحربي في الحزب، أعلن عن تنفيذ ((عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية (ليل) الجمعة)).

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