استنساخ الحرب على غزة في الضفة

إلى التصعيد دُر.. هكذا بدا المشهد في الضفة الغربية المحتلة، حيث عادت عقارب الزمن إلى ما قبل 22 عاماً، عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي مدناً.

حرب غزة استنسخها الجيش الإسرائيلي في مخيمات وبلدات الضفة، ويتأرجح الشارع الفلسطيني مع تقلباتها ما بين هدوء نسبي وهبات ساخنة، لكنهم بأي حال يبحثون عن وضعية للتكيف مع واقعهم، إذ بدت عجلة الحياة في الضفة على وقع التصعيد.

في الضفة، يجيد الفلسطينيون الرقص على حافة الهاوية. مدنها ومخيماتها لم تهدأ منذ ما قبل 7 أكتوبر وحرب غزة، بل إن الأحداث الساخنة في مناطق الضفة لطالما شكلت شرارة التصعيد في معظم حروب غزة السابقة.

لكن أهل الضفة لا يرغبون في التعايش مع ما يجري هذه الأيام، بحيث ينتقل أعصار النار إلى كل مكان، إذ ليست الحياة السياسية وحدها معطلة، بل والاقتصادية أيضاً.

في شوارع الضفة، يكاد الفلسطينيون لا يستفيقون من غفوتهم، بعد أن لاحقتهم طبول الحرب، وهم الذين اعتادوا على متابعة ((الأخبار العاجلة)) المزدحمة من غزة، معتقدين أن جمر النار لا يحرق إلا مكانه.

((الأسوأ أصبح أمامنا)) قال الشاب العشريني أحمد أبو ناعسة، من سكان مدينة رام الله، وقد استشاط غضباً حيال ((الصمت الدولي على ما يجري في الأراضي الفلسطينية))، إذ من وجهة نظره فإن صمت العالم على ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة، هو ما شجعه على الانتقال إلى الضفة.

أضاف لـ((البيان)): ((ما كنا نشاهده عبر الشاشات في قطاع غزة، نراه اليوم على أرض الواقع في الضفة الغربية.. هدير الطائرات المسيّرة والآليات العسكرية الإسرائيلية في جنين وطولكرم وطوباس قربنا أكثر من المشهد، وجعلنا نشعر بأننا نعيش في غزة)).

رواية مضخمة

في الأروقة السياسية، ثمة من رأى أن هناك تضخيماً للرواية الإسرائيلية حيال عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية، فهناك ما يؤرق الفلسطينيين أكثر من مسألة القضاء على الخلايا المسلحة، كما يزعم الجيش الإسرائيلي.

يقول الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين: إن التصريحات الصادرة عن قادة عسكريين إسرائيليين حول ملاحقة مجموعات مسلحة في شمال الضفة، هدفها التضليل، وما لم يقله الإعلام أكبر وأخطر.. هناك أهداف سياسية، وأطماع استيطانية، ومساع لفرض الهيمنة الإسرائيلية، وتقويض أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويواصل: ((ما يجري في مدن شمال الضفة، صورة مصغرة عن حرب غزة، وقد ينتج عن ذلك محاولات إخلاء وتهجير للسكان، وهناك من فقدوا منازلهم بالفعل في جنين وطولكرم)).

ومع عودة الضفة إلى زحمة الاشتباك، يرى مراقبون أنها لا تحتمل حرباً بوتيرة غزة، فيكفي ما يعيشه الفلسطينيون فيها من بطالة وفقر وأزمات مالية.