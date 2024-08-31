تقدم روسي في دونيتسك وهجوم أوكراني على بيلغورود

عج مسرح الحرب بين روسيا وأوكرانيا بالتطورات الميدانية، ففيما بسط الروس السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وواصلوا الضغط في محور تورتسك، أسقط الأوكرانيون عشرات المسيرات الروسية في سماء البلاد، بينما أكد حلف شمال الأطلسي أن توغل كييف في مقاطعة كورسك مشروع، نافياً مشاركته في الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها بسطت سيطرتها الكاملة على بلدة كيروفو الواقعة بالقرب من باخموت في دونيتسك. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن وحدات من مجموعة تسينتر أو المركز نجحت بتحرير بلدة كيروفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت الوزارة، إلى القوات الروسية تواصل اندفاعها غرباً في المنطقة وضغطها على القوات الأوكرانية في محور تورتسك. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مستودع للذخيرة وقتل 35 عسكرياً أوكرانياً في عمليتين منفصلتين في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.

ونشرت الوزارة، مقطع فيديو يوثق عملية تدمير مستودع أسلحة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في المقاطعة. كما قتل مدنيان وأصيب ثمانية آخرون في هجوم روسي بالقنابل على إحدى قرى منطقة خاركيف الأوكرانية.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، مقتل 400 عسكري أوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع قتلى أوكرانيا إلى 8200 عسكري منذ بدء محاولة التوغل في مقاطعة كورسك. وذكرت الوزارة، في بيان، أن وحدات من مجموعة الشمال صدت وبدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية 6 هجمات أوكرانية، بينما نفذ الطيران العملياتي التكتيكي، ضربات في منطقة سومي على المناطق التي يتركز فيها الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 400 عسكري و18 وحدة من المركبات المدرعة، منها دبابة وثلاث ناقلات جند مدرعة و14 مركبة قتالية مدرعة.

هجوم أوكراني

وفي تطور آخر، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود بجنوب غرب روسيا، إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 46 آخرون في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود بالمنطقة. وأضاف جلادكوف، أن 37 من المصابين، ومنهم سبعة أطفال، نقلوا إلى مستشفيات في المدينة التي تبعد 40 كيلومتراً إلى الشمال من الحدود مع أوكرانيا.

وأظهر مقطع مصور نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ملتقط من داخل سيارة ويُفترض أنه يظهر الهجوم، سيارة أخرى تنفجر في أثناء تحركها على طريق، وبعد ثوانٍ شوهد انفجار على الجانب الآخر من الطريق.

ونددت وزارة الخارجية الروسية بالهجوم، قائلة: مرة أخرى ندعو جميع الحكومات المسؤولة والكيانات الدولية ذات الصلة إلى التنديد بشدة بهذا الهجوم الإرهابي الوحشي، والنأي بنفسها علناً عن نظام كييف وما له من رعاة غربيين يرتكبون مثل هذه الجرائم، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا ستستمر حتى تحقق جميع الأهداف، بما في ذلك نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني أمس بأن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من أصل 52 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات خلال الليلة الماضية على ثماني مناطق بأنحاء أوكرانيا.

وأضاف في بيان على تيليغرام أن 25 طائرة مسيرة من طراز شاهد سقطت من تلقاء نفسها فيما حلقت ثلاث مسيرات أخرى باتجاه روسيا وروسيا البيضاء. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة جراء الهجمات.

قتلى حرب

في الأثناء، أعلن موقع ميديازونا الروسي المستقل، بالتعاون مع خدمة بي.بي.سي الروسية، أنه تمكن من تحديد هويات أكثر من 66 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ونشر التعداد في تحقيق مشترك بينهما تم إنجازه في 30 أغسطس الماضي، مستنداً إلى البيانات الصحافية الرسمية أو المنشورات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن رصد المقابر. وقال موقع ميديازونا في بيان: حتى 30 أغسطس، نعرف أسماء 66471 جندياً روسياً قتلوا في الحرب.

موقف أطلسي

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن تقدم أوكرانيا عبر الحدود مشروع، نافياً مشاركة الحلف في الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك.

وقال ستولتنبرغ: أوكرانيا لم تطرح خططها بشأن كورسك مع الناتو ولم يلعب الحلف أي دور، لقد شنت روسيا منذ أكثر من 900 يوم حرباً غير مبررة ضد أوكرانيا، ونفذت هجمات لا حصر لها على أوكرانيا من وراء الحدود في كورسك، والجنود والدبابات والقواعد الروسية هناك أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي، مثل جميع العمليات العسكرية، فإن هذا الأمر محفوف بالمخاطر.. لكنه قرار أوكرانيا حول كيفية الدفاع عن نفسها.