فيضانات في نيجيريا تخلف عشرات القتلى وتدمر أراضي

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في نيجيريا، أن الفيضانات التي شهدتها البلاد على مدى أسابيع، تسببت في وفاة نحو 200 شخص، ودمرت منازل، وأتلفت محاصيل زراعية، ما يهدد الإمدادات الغذائية، وخاصة في المنطقة الشمالية المتضررة بشدة.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في بيان، أن الفيضانات التي ألقي باللوم فيها على البنية التحتية الضعيفة، والسدود التي تم صيانتها بشكل سيئ، قتلت 185 شخصاً، وشردت 208 آلاف آخرين، في 28 ولاية من ولايات نيجيريا الـ 36، ما دفع السلطات لبدء جهود محمومة لإجلاء مئات الآلاف إلى ملاجئ مؤقتة.

وتشهد نيجيريا فيضانات سنوية، يرجع السبب فيها على الأغلب إلى عدم اتباع الإرشادات البيئية، وتردي البنية التحتية. وشهدت البلاد أسوأ فيضانات منذ عقد من الزمان عام 2022، عندما قُتل أكثر من 600 شخص، ونزح أكثر من مليون شخص.

برغم ذلك، على عكس عام 2022، عندما ألقي باللوم في الفيضانات على هطول أمطار غزيرة، توقعت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية هطول أمطار متأخرة في معظم أنحاء البلاد هذا العام، وذكرت أن الفيضانات الحالية كانت نتيجة للأنشطة البشرية.

وقال إبراهيم واسيو أدينيي رئيس وحدة التنبؤ المركزية: ما نقوم به هو التسبب في تغير المناخ هذا، لذا، هناك تحول عن الوضع الطبيعي. وأضاف: لدينا من يلقون النفايات بلا تمييز، وبعضهم يبني منازل دون موافقات على طول الممرات المائية.

وحذرت وكالة الاستجابة للكوارث النيجيرية، من أن الفيضانات قد تزداد سوءاً في الأسابيع المقبلة، مع تدفق مياه الفيضانات إلى الولايات الوسطى والجنوبية. وقال الناطق باسم الوكالة، مانزو إيزيكيل: يحتاج الناس في المناطق المعرضة للفيضانات إلى الإخلاء الآن.. لأننا لم نعد نملك الوقت.

وفي ولاية جيجاوا، الولاية الأكثر تضرراً، والتي سجلت 37 حالة وفاة، كان تأثير الفيضانات مدمراً، تقوم السلطات بتحويل المباني العامة والمدارس إلى ملاجئ للنازحين، وفقاً لنورا عبد الله رئيسة خدمات الطوارئ في الولاية. ودمرت الفيضانات حتى الآن 107000 هكتار من الأراضي الزراعية، وخاصة في الولايات الشمالية، التي تشكل مصدراً لغالبية المحاصيل في نيجيريا.