هاريس تدعو ترامب إلى مناظرة «مكبرات الصوت»

دعت كاملا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في الرئاسة الأمريكية، منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إلى مناظرتها مع تشغيل مكبرات الصوت طوال المناظرة، وقالت هاريس في منشور على منصة ((إكس)): ((دونالد يخضع لمستشاريه، الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة، يتم خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت.

إذا كان فريقه لا يثق به فإن الشعب الأمريكي لا يمكنه ذلك بكل تأكيد)). وأضافت: ((نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة.. دعونا نُجْرِ مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت)). وذكر ترامب أنه كان يفضل ترك مكبر صوته مفتوحاً، وأنه لم يكن راضياً على كتم الصوت، خلال المناظرة الأخيرة أمام الرئيس الحالي جو بايدن، الذي قرر عدم خوض سباق الرئاسة.

وقد تساعد ما تسمى ((مكبرات الصوت‭ ‬المفتوحة)) أو (الساخنة) المرشحين السياسيين أو تضر بهم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام في بعض الأحيان، كما يمنع غلق مكبرات الصوت أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر.

جدل إجهاض

كما انتقدت هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترمب، بعدما قال الجمعة، إنه سيصوت على بطاقة الاقتراع في ولاية فلوريدا، حيث يحق له التصويت في نوفمبر المقبل، ضد إجراء من شأنه أن يوسع حق الوصول إلى عمليات الإجهاض.

وقالت هاريس على منصة ((إكس)): ((أولاً، نجح في إلغاء قرار رو ضد وايد (الحق الدستوري في الإجهاض)، ثم تمكن من حظر الإجهاض في 20 ولاية، والآن، يصوت لصالح حظر الإجهاض في الولاية التي يعيش فيها)). وتابعت: ((إذا تم انتخابه فسيوقع على حظر للإجهاض على مستوى البلاد إذا وصل إلى مكتبه)).

خلاف

في الأثناء أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترامب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020، وفريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.

وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفدرالية، تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية، يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع، وانتقال السلطة في يناير 2025، كما أعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة.

ولم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترامب كرئيس سابق في أي وقت تراه المحكمة مناسباً، وحددت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر الجاري.

لائحة اتهام

ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء الماضي، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق، الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو، والذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة قضاة محافظين اعتبرت المحكمة العليا أن الرئيس لا يتمتع بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، لكن يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية.