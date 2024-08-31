تمديد «اليونيفيل».. أبعد من قرار وأقرب إلى مظلة

غداة تسجيل مجلس الأمن الدولي نقطة إيجابية لصالح لبنان، من خلال التصويت على التمديد لقوات حفظ السلام العاملة في لبنان اليونيفيل لمدة 12 شهراً، أجمعت مصادر لـ((البيان))، على اعتبار هذا التمديد مؤشراً إيجابياً يساعد على تنفيذ القرار 1701 ووقف الحرب وعودة النازحين إلى قراهم، وذلك من بوابة الدلالات البارزة التي واكبته، وعكست التوافق الدولي الذي لا جدل حياله على اعتماد المظلة الدولية، والقرار 1701 تحديداً، وسيلة حصرية لإعادة تثبيت الاستقرار في الجنوب وبين لبنان وإسرائيل.

وكان تصويت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع على مشروع قرار يمدد الولاية الحالية لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان، لمدة عام واحد، بناءً على مشروع أعدته فرنسا، جاء في وقت بالغ الحساسية والدقة بعد نحو 11 شهراً من المواجهات الميدانية بين إسرائيل وحزب الله، وفي ظرف جيو- سياسي يعتبر من الأصعب منذ عام 1984، تاريخ التفويض الأممي الأول.

علماً أن القرار الصادر أول من أمس، هو السابع عشر من نوعه على التوالي، منذ أن أقر مجلس الأمن الدولي تعزيز قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، بموجب القرار 1701 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2006، والذي دعا حينها إلى وقف الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، ولإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أي مسلحين، كما دعا لبسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وفقاً للقرارين الأمميين 1559 و1680.

وبهذا التمديد لليونيفيل، الذي تقرر كصورة طبق الأصل عن صيغة التمديد السابق لهذه القوات، لاسيما لجهة تأكيد تمسك لبنان بالتنسيق الكامل بين اليونيفيل والجيش اللبناني في المناطق المشمولة بالقرار 1701، من دون أية تعديلات جوهرية، فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان فاز على إسرائيل بمعركة دبلوماسية صعبة، بدءاً من إسقاط مطلبها بتخفيض مدة عمل القوات الدولية من عام إلى 3 أشهر، ثم من عام إلى 6 أشهر، وصولاً إلى انتزاع التمديد عاماً كاملاً، بالإضافة إلى كونه سجل بوضوح في نص التمديد، دعم المجتمع الدولي للاحترام الكامل للخط الأزرق استناداً إلى القرار 1701، أي عملياً الاعتراف بالحدود اللبنانية وفق هذا القرار.

تعديل

يذكر أن التمديد السابق انتهى إلى تعديلات عارضها لبنان، حيث منح التمديد آنذاك اليونيفيل حق القيام بمهامها بصورة مستقلة بمعزل عن الجيش اللبناني، وتسيير الدوريات دون مؤازرة أو إبلاغ الجيش اللبناني.

أما النتيجة التي تبدت على أرض الواقع، فتجلت في أن هذا التعديل لم يتم تطبيقه بصورة حرفية، حيث استمر الحال على ما كان عليه وفق تمديد من 31 أغسطس 2022 إلى 31 أغسطس 2023، جراء تفاهم أدبي بين الطرفين، منعاً لأي إشكالات في المناطق الجنوبية، حيث استمرت الدوريات بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وبالنتيجة، جاء قرار التمديد من دون أي تعديل، مع حض جميع الفرقاء على وقف التصعيد، وصولاً لإعادة استتباب الهدوء وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق، مع ما يعنيه الأمر وفق تأكيد أوساط دبلوماسية لـ((البيان))، من كون صدور القرار بالإجماع في هذا الظرف الدقيق، يعني التشبث بالقرار 1701، ما سيفتح باب التفاوض سريعاً مع لبنان لحظة توقف الحرب في قطاع غزة، في حين وصف مصدر دبلوماسي لبناني رفيع لـ((البيان))، القرار الأممي بأنه استجابة لجهود الدبلوماسية اللبنانية وتقدير أممي لالتزام لبنان بالقرار 1701.

ومن بوابة هذا التمديد، توقعت الأوساط الدبلوماسية ذاتها، أن تنشط التحركات مجدداً على خلفية السعي إلى إبقاء الوضع ضمن الضوابط وعدم اتساع التوتر، بما يطلق دورة جهود جديدة لإحياء تنفيذ القرار 1701، فيما ثمة من يعتبر أن مجرد صدور القرار عن مجلس الأمن، في ظل وقوف حزب الله وإسرائيل على حافة الحرب الواسعة، يعني أن ثمة قراراً دولياً ما زال يدفع نحو منع الانفجار الكبير في لبنان.