طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة في الدولة
التاريخ
8/31/2024 7:14:28 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، يصبح غائماً أحياناً، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ورطباً ليلاً. وصباح يوم غد من المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة، خاصةً شمالاً وشرقاً.
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