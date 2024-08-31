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طقس غائم وتوقعات بسقوط أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

8/31/2024 7:14:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، يصبح غائماً أحياناً، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ورطباً ليلاً. وصباح يوم غد من المتوقع أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة، خاصةً شمالاً وشرقاً.

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