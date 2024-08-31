«الاتصال الحكومي» يستعرض قصص نجاح عالمية في الاتصال الفعال

في إطار سعيه لنقل التجارب العالمية الرائدة في الاتصال الحكومي، يروي المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13 قصص نجاح عالمية في الاتصال الفعال، حيث يفتح المجال أمام ثلاث حكومات من المنطقة والعالم ترشحت مبادراتها لنيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، لاستعراض تجاربها من خلال خطابات ملهمة، وهي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا، ودولة توفالو.

تجارب ناجحة

ويخصص المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 - 5 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، منصتي «حديث الاتصال الحكومي» ومنصة «حوارات حكومية»، للاحتفاء بالتجارب الناجحة والقصص الملهمة، حيث تشهدان 28 جلسة حوارية وخطاباً ملهماً تستعرض أحدث الابتكارات التي تشكل مستقبل الاتصال.

وتستقطب المنصتان إلى جانب الحكومات والهيئات الإقليمية والدولية، مجموعة من كبرى المؤسسات الحكومية والأكاديمية والخاصة من الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها المكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ووزارة تنمية المجتمع، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغيرها من الجهات المعنية بالتنمية المستدامة والشباب والابتكار.

وتستعرض المملكة الأردنية الهاشمية تجربتها التي شاركت من خلالها في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن جائزة «أفضل مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة» عن حملة التوعية «من أجل قطرة مياه» التي أطلقتها وزارة المياه والري بالمملكة العام الجاري. أما «مشروع توفالو كأول دولة رقمية في العالم»، المرشح ضمن الفئة نفسها، فيروي تجربة دولة توفالو.

ومن المرشحين المتحدثين عن تجاربهم في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن جائزة «أفضل ابتكار في الاتصال الحكومي» «تطبيق سيتيفيد.. عيون وآذان على الأداء الحكومي» النيجيري، الذي أطلقته ولاية كادونا في شمال نيجيريا بهدف إشراك الجمهور في مراقبة مشاريع البنية التحتية والأداء الحكومي.

وتتناول جلسات منصة «حديث الاتصال الحكومي» 15 فعالية تغطي مواضيع حيوية مثل «كيف تصبح الشيخوخة جوهر الاقتصاد الفضي؟» لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، كما تنظم الجامعة الأمريكية بالشارقة جلسة «الحدود الإبداعية.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي إعادة تعريف الحملات الإعلامية؟»، للدكتور سهيل دحدل، رئيس قسم الاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية بالشارقة.











