جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل أكبر دفعة طلاب منذ تأسيسها

استقبلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أكبر دفعة من الطلاب وأكثرها تنوعاً منذ تأسيسها، تضم 209 طلاب وطالبات.

وتشهد الجامعة الأولى على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطلاب الذين يواصلون دراساتهم العليا فيها، بمختلف تخصصات الذكاء الاصطناعي، وفي المستوى الأكاديمي الذي يتمتع به الطلاب الذين تستقطبهم من أنحاء العالم المختلفة.

وتلقت الجامعة التي يقع حرمها الجامعي بمدينة مصدر في أبوظبي، 4800 طلب للالتحاق ببرامجها، فيما بلغت نسبة القبول 5 %، إذ تنافس الطلاب بشدّة على المقاعد الأكاديمية المتاحة.

إحصائية

وضمت هذه الدفعة 209 طلاب، من بينهم طلاب الدفعة الأولى في مجال علوم الحاسوب وعلم الروبوتات، وذلك بعد أن أطلقت الجامعة قسمين جديدين، وأربعة برامج دراسات عليا في هذين المجالين خلال العام الماضي.

وقال البروفيسور تيموثي بالدوين عميد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: ((تؤكد أعداد الطلاب المتزايدة، مكانة الجامعة الراسخة، كمؤسسة تعليمية بحثية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتعكس تفانينا في تسخير الذكاء الاصطناعي لمعالجة المشاكل التي تواجهها الإنسانية، لنترك تأثيراً إيجابياً في المجتمع والقطاعات كافة)).

وأشار إلى أن 79 طالباً عالمياً زاروا الحرم الجامعي في مدينة مصدر، في إطار البرنامج، خلال أربعة أسابيع في عامي 2023 و2024، فيما تقدم أكثر من 50 % من المشاركين في النسخة الافتتاحية من برنامج التدريب البحثي للطلاب الجامعيين بطلبات الالتحاق، وتلقوا عروضاً للانضمام إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هذا العام.

وواصلت الجامعة استقطاب الطلاب من ذوي الكفاءات والمهارات العالية، حيث تضم 39 طالباً من أفضل 100 جامعة في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جامعة كورنيل، وجامعة تسينغهوا، وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، وجامعة إدنبرة، وكلية لندن الجامعية.

وتضم دفعة خريف 2024 طلاباً من 36 دولة، من بينهم 44 طالباً وطالبة من دولة الإمارات، فيما يسعى 147 طالباً للحصول على شهادة الماجستير، ويتابع 62 طالباً تحصيلهم العلمي لنيل شهادة الدكتوراه في علوم الحاسوب والرؤية الحاسوبية، وتعلّم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية وعلم الروبوتات.

وتعمل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هذا العام، على إنشاء ثلاثة أقسام جديدة، مخصصة للتفاعل بين الإنسان والحاسوب، والإحصاء وعلوم البيانات، وعلم الأحياء الحاسوبية، وذلك بهدف المساعدة على تطوير البرامج التي تقدمها المؤسسة للطلاب، بالإضافة إلى المناهج الدراسية والمشاريع البحثية متعددة التخصصات.

وتحتفل الجامعة في الخامس من سبتمبر، بمرور خمسة أعوام على تأسيسها، بعد أن صُنفت خلال هذه المدة القصيرة من بين أفضل 100 جامعة في العالم في علوم الحاسوب، وضمن أفضل 20 جامعة في تخصصات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتعلّم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية والروبوتات، حسب تصنيف ((CSRankings)).