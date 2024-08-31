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عبدالله بن زايد ووزيرا خارجية تونس وإسبانيا يبحثون هاتفياً العلاقات

8/31/2024 7:14:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، محمد علي النفطي، بمناسبة تعيينه وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الجمهورية التونسية الشقيقة.

علاقات

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي أمس، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية، وسبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمحمد علي النفطي، التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه للعمل معه، بما يعزز مساعي البلدين لتطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة.

تعاون

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي أمس مع خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية مملكة إسبانيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية.

تبادل الرؤى

واستعرض الوزيران، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الرؤى بشأنها، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات مع مملكة إسبانيا الصديقة تشهد نمواً وتطوراً مستمراً، مشيداً بحرص البلدين على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

MENAFN31082024000110011019ID1108622886

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