وزارة التربية تحدد معايير وشروط انتقال الطلبة بين المسارات التعليمية

كشفت وزارة والتعليم عن عدد من المعايير والشروط لانتقال الطلبة بين المسارات التعليمية (العام، المتقدم، التطبيقي، والنخبة) للعام الدراسي الجاري، مع السماح باستمرار انتقال الطلبة من مسار إلى آخر حتى نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول.

وحددت الوزارة المعايير من خلال ((دليل القبول والانتقال بين المسارات التعليمية وآلية تنفيذه - العام الدراسي 2024 - 2025))، الصادر عن الوزارة أخيراً.

وقالت إن طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن (الحلقة الثانية)، مؤهلون للانتقال من ((المتقدم)) إلى ((المسار العام))، حيث يكون ذلك الانتقال حسب رغبة الطالب أو بناءً على تحصيله الدراسي المنخفض أو رأي لجنة الدعم الأكاديمي.

فيما ينقل الطالب في الصفوف من السادس إلى الثامن إجبارياً من المسار المتقدم إلى العام في حال كان راسباً في الرياضيات أو العلوم، أو حسب قرار لجنة الدعم الأكاديمي، وبالنسبة لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني العاشر فإنهم مؤهلون للانتقال من المسار العام إلى المتقدم، حسب رغبة الطالب مع الالتزام باختيار السيناريو الخاص بالمواد الاختيارية بعد الاجتماع مع المرشد الأكاديمي.

وبالنسبة لطالب الصف العاشر في المسار التطبيقي فإنه مؤهل للانتقال إلى المسار العام، بشرط الحصول على 85 % فأعلى في الرياضيات واللغة الإنجليزية، فيما طالب الصفين (11 – 12) فإنه غير مؤهل للانتقال من المسار التطبيقي إلى المسار العام، لأن متطلبات مناهج الرياضيات والعلوم في المسار العام أعلى من مخرجات المسار التطبيقي في هذه الصفوف.

أما طالب الصف الحادي عشر في مسار النخبة فإنه مؤهل للانتقال إلى المسار العام، حسب رغبته، مع الالتزام باختبار السيناريو الخاص بالمواد الاختيارية لدى التحاقه بالصف الحادي عشر، وبعد الاجتماع مع المرشد الأكاديمي، فيما طالب الصف الثاني عشر فإنه غير مؤهل للانتقال من مسار النخبة إلى المسار العام، ولكن يجب على الطلبة في مسار النخبة من ذوي التحصيل المنخفض الانتقال إلى المسار المتقدم بناءً على خطة دعم.

أما معايير القبول وشروط الانتقال للمسار المتقدم (الحلقة الثانية)، فإن الوزارة اعتمدت معايير قبول التسجيل في ((المتقدم)) بناءً على نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشددة على ضرورة استيفاء الطالب شروط المستوى الأكاديمي للمواد الثلاث (الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية) كافة لقبول التسجيل، في المسار المتقدم.

ولفتت الوزارة إلى أن درجات القبول في المواد الثلاث للصفوف من الرابع إلى الثامن، حيث حددت الوزارة الدرجة المقبولة لتحويل طالب الصفين الرابع والخامس، إلى المسار المتقدم، بنسبة 90 % للرياضيات والعلوم، و80 % للغة الإنجليزية، فيما اشترطت للطلبة الراغبين في التحويل للمسار المتقدم من الصفوف السادس إلى الثامن، الحصول على 80 % في المواد الثلاث.

وفيما يخص معايير القبول وشروط الانتقال للمسار المتقدم لطلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر)، فإنها تركز على استيفاء الطالب 80 % في المواد الثلاث (رياضيات – علوم – لغة إنجليزية).

وأشارت الوزارة إلى أن طلبة الصف العاشر، سواء في المسار العام أم المتقدم، هم فقط المؤهلون للانتقال إلى المسار التطبيقي، بشرط استيفاء معايير القبول، موضحة أن طلبة الصفوف من الخامس إلى العاشر في المسار العام مؤهلون للانتقال إلى المسار المتقدم، وكذلك فإن طلبة الصفين (11 - 12) يكونون مؤهلين للانتقال من مسار النخبة إلى المتقدم في حال رغبوا في ذلك مع الالتزام باختيار السيناريو الخاص بالمواد الاختيارية بعد الاجتماع مع المرشد الأكاديمي.