«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات انطلقت أمس فعاليات أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في مركز أدنيك أبوظبي مع توقع حضور آلاف الزوار، ويجمع المعرض بين التقاليد الثقافية والتراث الإماراتي والابتكارات المستقبلية التي تفتح آفاقاً جديدة للأعمال، وتجذب الإماراتيين من جميع الأعمار، وتعرض أنماط حياة المغامرة والأنشطة الخارجية.

واستقطب معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مع انطلاق فعاليات دورته الـ 21 أمس أعداداً كبيرة من الزوار الذين توافدوا على أقسامه المختلفة للتعرف على المنتجات التي يوفرها والفعاليات التي يقدمها.

وارتفعت المساحة الكلية للمعرض إلى ما يزيد على 87 ألف متر مربع، مقارنة مع 65 ألف متر مربع في دورة العام الماضي، في حين يستقطب 65 دولة من حول العالم، منها 14 دولة جديدة.

وأعرب زوار المعرض عن سعادتهم الكبيرة بالتواجد في الدورة الأضخم في تاريخ المعرض التي تشهد مشاركات واسعة من عارضين من مختلف أنحاء العالم، وذلك تجسيداً للدور الرائد الذي تقوم به الإمارات في صون التراث الإنساني العالمي ونقله للأجيال القادمة.

وأشادوا بالتنوع الذي يشهده المعرض في دورته الحالية وتضمنه للعديد من الأقسام التي تستقطب الزوار من مختلف الفئات العمرية.

ويتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 للزوار فرصة متميزة لاستكشاف الصقارة والصيد ورياضات الفروسية والمنتجات البيطرية، والمحافظة على البيئة والتراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية وأحدث التقنيات والابتكارات في 11 قطاعاً مختلفاً.

وتنظم مجموعة أدنيك وبشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات هذا المعرض العالمي الرائد والذي بدأ أمس ويستمر حتى 8 سبتمبر الحالي، وسيحظى زوار المعرض سواء أكانوا من عشاق الصيد والفروسية أم يرغبون في استكشاف التراث الثقافي للمنطقة، بفرصة لاستكشاف المعارض الثقافية، والاستمتاع بالعروض التقليدية الرائعة، والمشاركة في العروض الحية التي تثقف وتلهم.

وباعتباره الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستضيف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 11 قطاعاً رئيسياً متنوعاً وثقافياً متميزاً تشمل الفروسية والصقارة، الصيد والرماية، التخييم، السياحة الصيد والسفاري، الرياضات البحرية والصيد، والفنون والحرف اليدوية إلى جانب العديد من الأنشطة الرياضية والنشاطات الخارجية الأخرى.

وتعتبر الساحة الرئيسية بمركز أدنيك أبوظبي قلب وروح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث ستقدم عروضاً جذابة لجميع أفراد العائلة تشمل مجموعة واسعة من الفعاليات المتعددة الثقافات والتعليمية والتفاعلية التي تناسب جميع الأعمار.

مؤسسة زايد العليا

وتتيح مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال المعرض الفرصة أمام أصحاب الهمم لعرض إبداعاتهم ومنتجاتهم المتنوعة، وإبراز قدراتهم وإمكانياتهم في إنتاج منتجات تخدم مجالات الصيد والفروسية.وتتضمن مشاركة المؤسسة في المعرض 7 منتجات للبيع وهي ((الوكرالرملي - المنقلة - المخلاة حجم صغير وكبير -السديري - الكوب - الزولية - التكية (( من تصميم وتنفيذ أصحاب الهمم والتي تتمتع بجودة عالية ومتنوعة لتلبي إحتياجات محبي الصيد والفروسية من زوار المعرض.

مركز

كما يمكن للزوار الانضمام إلى مركز المعرفة في ADIHEX للمشاركة في مجموعة واسعة من العروض الحية وورش العمل التي يقدمها خبراء بارزون، والتي تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات الشيقة المتعلقة بالصقارة والفروسية، التضاريس الصحراوية، الاستكشاف البحري، مهارات البقاء في الصحراء، البيئة الطبيعية، الثقافة والتراث الإماراتي، والأمن والسلامة.

وبالإضافة إلى العروض والمعارض والعروض التوضيحية الرائعة، يمكن للزوار أيضاً الاستفادة من العديد من الفرص الأخرى للتواصل مع خبراء الصناعة، واستكشاف وشراء السلع والمعدات، والتواصل مع الشركات المصنعة والموردين الرائدين في المجال.

مشاركة

ويشارك نادي صقاري الإمارات، في الدورة الجديدة من المعرض، وذلك ضمن جهوده في المحافظة على الصقارة كتراث إماراتي وإنساني. وأكد النادي أن الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا يمثل كل عام الفرصة الأمثل لانطلاق موسم مقناص إيجابي ومثمر بما في الموسم الجديد 2025-2024، حيث الاستعدادات للصيد بالصقور وسباقات وبطولات الصقارة ومزادات الصقور المكاثرة في الأسر انطلقت بالفعل.

وتوجه ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة (IAF)، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، راعي معرض أبوظبي للصيد والفروسية، على الدعم الكبير الذي يقدمه سموهما لجهود ومشاريع صون الصقارة وتعزيز أسس التعاون المشترك بين الشعوب والثقافات المختلفة.

مزاد

وأعلن المعرض عن إطلاق أول مزاد إلكتروني للصقور، الذي سيعيد تعريف سوق الصقارة التقليدي ويغير طريقة بيع وشراء هذه الطيور المهيبة بصيغة رقمية مبتكرة.

ويقام هذا الحدث الفريد على مرحلتين: الأولى بدأت بأمس وتتواصل اليوم، والثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع التالية يومي الجمعة 6 سبتمبر، والسبت 7 سبتمبر. من الساعة 11 صباحاً حتى 9 مساءً (بتوقيت الإمارات)، وستكون الفرصة متاحة للمشاركين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا المزاد الفريد والمتاح بالكامل عبر الإنترنت.