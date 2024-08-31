850 حقيبة من أسرة المرزوقي لطلبة المدارس الخيرية ومحدودي الدخل

وزعت مبادرة ((حقيبتي المدرسية عون لهم))، التي تنفذ للسنة السادسة على التوالي، 850 حقيبة مدرسية على طلبة المدارس الخيرية والأسر المتعففة وذوي المحدود، وتنفذ هذه المبادرة من قبل أسرة المواطن يوسف المرزوقي، وبترخيص من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بهدف تخفيف الأعباء على تلك الأسر وتوفير المستلزمات الدراسية الضرورية للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع فريق ((شكراً لعطائك)) التطوعي المعتمد لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبمساهمة جهات حكومية عدة مثل شرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفجيرة، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، إلى جانب مساهمات فردية من جهات أخرى.

وقالت فاطمة الحمادي من أسرة يوسف المرزوقي: ((عملنا طيلة شهري يوليو وأغسطس لتجميع أكبر عدد ممكن من الحقائب المدرسية الجديدة للأسر المتعففة، ولاقت المبادرة استحساناً واسعاً من جميع فئات المجتمع، مما يعكس القيم الإنسانية التي غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونحن ملتزمون بمواصلة هذه المبادرة، ونحرص على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل الخيري)).

وأضافت الحمادي: ((نهدف من خلال هذه المبادرة إلى نشر ثقافة العمل الخيري وتعزيز روح التطوع بين أفراد المجتمع. نستلهم قيمنا من إرث زايد الخير، ونسعى جاهدين لترك بصمة إيجابية في مجتمعنا، كما نشكر جميع المساهمين والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة)).