سعيد الطاير لـ«البيان»: 700 محطة شحن أخضر في دبي.. 400 منها تابعة لـ«هيئة الكهرباء»

تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع التنقل المستدام، وأطلقت الهيئة عام 2014 مبادرة ((الشاحن الأخضر)) التي وفرت أول بنية تحتية عامة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة، وأسهمت المبادرة بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة ليصل عددها إلى أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها أكثر من 400 محطة ((شاحن أخضر)) تابعة للهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ((البيان)): إن مبادرة ((الشاحن الأخضر)) التي أطلقتها الهيئة أسهمت في تحفيز التنقل الأخضر والمستدام في إمارة دبي وتشجيع أفراد المجتمع على قيادة المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وتهدف المبادرة إلى إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية لتشجيع التنقل المستدام.

وأضاف: أسهمت المبادرة بدفع عجلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائية في الإمارة وتتواصل جهودنا لزيادة عدد محطات الشحن وذلك في إطار خططنا لمواكبة الزيادة المضطردة في استخدام المركبات الكهربائية في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وتتوافر محطات ((الشاحن الأخضر)) للمركبات الكهربائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في إمارة دبي، حيث يمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى.

كما تتيح الهيئة للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين، ما يمكنهم من الاستفادة من محطات الشحن التابعة للهيئة في غضون ساعة من تسجيل المركبة.