شيخة حابس تتحدى الظلام وتنير حياتها ببكالوريوس التربية

((العلم هو السلاح الذي به يستطيع أن يقهر الإنسان الظلام))، بهذه الكلمات بدأت الطالبة شيخة حابس المنصوري، تشرح لنا كيف قهرت المستحيل، وتحدت ظروف إعاقتها البصرية، وتخرجت بدرجة البكالوريوس في التربية، بعد أن حصلت على معدل تراكمي مميز، بلغ 3.12 بجامعة زايد.

واجهت شيخة الصعاب، ولكنها قهرت الظلام، الذي ظلت أسيرته منذ الولادة، ولم تفقد العزيمة والتفاؤل والأمل ببصيرة ثاقبة، تفوقت على البصر بإصرار لا يلين، وبعزيمة لا تفتر.

إنجاز أكاديمي

وضعت شيخة اسمها علماً يرفرف كأول طالبة من ذوي الإعاقة البصرية تتخرج في برنامجها، ما يعد إنجازاً أكاديمياً يعكس إصرارها، ويثبت أن التفوق والإبداع والتميز والنجاح، ليس حكراً على المبصرين.

مارست المنصوري اثنتين من الألعاب الرياضية في طفولتها، وهما السباحة، وركوب الخيل، ورغم صعوبتهما، إلا أنها أحبت هاتين الرياضتين، لما فيهما من تحدٍ ومثابرة، وبخلاف هواياتها الرياضية، فهي تعشق كتابة القصص، وشاركت منذ صغرها في مسابقة القصة المكتوبة بطريقة ((برايل))، المخصصة للمكفوفين، وحققت مراكز متقدمة. تأثرت شيخة في بداية حياتها بعدد من الشخصيات، مثلوا قدوة بالنسبة لها، وكانت ترغب في سلوك مسارهم الوظيفي، لتركهم أثراً إيجابياً في نفسها، ثم قررت أن تكون ذاتها بعد أن وقفت على مهاراتها.

وتخضع شيخة حالياً عقب تخرجها في جامعة زايد العام الأكاديمي الماضي، للتدريب في مجال التربية والتعليم لذوي الإعاقة البصرية، كما تسهم بشكل فعال في المجتمع، من خلال إنشاء محتوى يهدف إلى التأثير والإلهام لذوي الهمم، عبر منصتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما من أصحاب الإعاقة البصرية، لمساعدتهم وتحفيزهم على تجاوز التحديات.

وتهدف قنواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشر التوعية عبر الإجابة عن استفسارات المجتمع بشكل عام، حول طبيعة الإعاقة البصرية، وكيفية التعامل مع أصحابها، بالإضافة إلى توعية ذوي أصحاب الهمم، من منطلق مجالها التربوي، وطرق التعامل مع أبنائهم، إلى جانب توعية المكفوفين أنفسهم بأهمية تحدي الإعاقة، وتثبت بهم بأن الحياة أوسع من دائرة الظلام، وتشجيعهم على استخدام العصا البيضاء، والتطبيقات الذكية المساعدة.

تعد شيخة بتفوقها قدوة حسنة ونموذجاً مشرفاً يحتذى به، وقصة نجاح لافتة، تؤكد قدرة وقوة أبنائنا من ذوي الإعاقة البصرية، على تخطي العقبات، وصولاً إلى مراتب التميز، والظفر بأعلى الدرجات في ماراثون تحديات الحياة، ويثبت أنه لا علاقة للإعاقة بتحصيل العلم، وأنها لن تكون حاجزاً يمنعهم من تحقيق أحلامهم، مثل باقي زملائهم من المبصرين، بل ويتفوقون عليهم، بعدما أصبحت إعاقتهم الحافز القوي لمجابهة التحديات، وتذليل العقبات، وتوليد الفرص من رحم المعاناة لمستقبل أفضل.