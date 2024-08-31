شرطة دبي تزور الطلبة المصابين في حادث تدهور مركبة

بتوجيهات من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، قام وفد من شرطة دبي برئاسة المقدم راشد محمد سالم، مدير مركز شرطة لهباب، ونائبه المقدم محمد صقر العامري، وفريق التواصل مع الضحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بزيارة الطلبة المصابين في حادث تدهور مركبة على شارع حتا لهباب، في الجليلة، ومستشفى راشد، وفي منازلهم، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتمني الشفاء العاجل لهم.

واطمأن المقدم راشد سالم، والوفد المرافق له خلال الزيارة على الحالة الصحية للطلبة المصابين في الحادث، كما قام بتوزيع الورود والهدايا عليهم، متمنياً لهم عاجل الشفاء والعودة إلى مدرستهم.

وأكد المقدم راشد سالم أن هذه الزيارة تأتي في إطار المبادرات المجتمعية للقيادة العامة لشرطة دبي التي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، كما أنها تأتي أيضاً ضمن مبادرة ((أمن المدارس)) التي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى.

وقدم أهالي الطلبة المصابين الشكر والتقدير لشرطة دبي على مبادراتها الإنسانية، والتي تهدف إلى رفع معنويات الطلبة المصابين، والوقوف بجانبهم. يذكر أن حادث تدهور المركبة وقع على شارع حتا لهباب، مما أسفر عن وفاة طالب، وإصابة 11 آخرين بإصابات متفاوتة.