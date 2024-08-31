شرطة دبي تزور الطلبة المصابين في حادث تدهور مركبة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بتوجيهات من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، قام وفد من شرطة دبي برئاسة المقدم راشد محمد سالم، مدير مركز شرطة لهباب، ونائبه المقدم محمد صقر العامري، وفريق التواصل مع الضحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بزيارة الطلبة المصابين في حادث تدهور مركبة على شارع حتا لهباب، في مستشفى الجليلة، ومستشفى راشد، وفي منازلهم، للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتمني الشفاء العاجل لهم.
واطمأن المقدم راشد سالم، والوفد المرافق له خلال الزيارة على الحالة الصحية للطلبة المصابين في الحادث، كما قام بتوزيع الورود والهدايا عليهم، متمنياً لهم عاجل الشفاء والعودة إلى مدرستهم.
وأكد المقدم راشد سالم أن هذه الزيارة تأتي في إطار المبادرات المجتمعية للقيادة العامة لشرطة دبي التي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، كما أنها تأتي أيضاً ضمن مبادرة ((أمن المدارس)) التي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى.
وقدم أهالي الطلبة المصابين الشكر والتقدير لشرطة دبي على مبادراتها الإنسانية، والتي تهدف إلى رفع معنويات الطلبة المصابين، والوقوف بجانبهم. يذكر أن حادث تدهور المركبة وقع على شارع حتا لهباب، مما أسفر عن وفاة طالب، وإصابة 11 آخرين بإصابات متفاوتة.
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