رئيس المعهد لـ«البيان»: منح للموهوبين من «دبي للتصميم» لتشجيع الشباب

أكد محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، أن المعهد يقدم منحاً للموهوبين إلى جانب مجموعة من المنح الأكاديمية المتنوعة لتشجيع وتمكين الطلبة على الالتحاق بهذا المجال، والإسهام في ابتكار وتنفيذ حلول ذات تأثير وقيمة لما تواجهه المجتمعات من تحديات في القطاعات المختلفة من خلال جيل واعد من المصممين الشباب، بهدف تعزيز مكانة دبي مدينة لتصميم المستقبل، لاسيما وأن حجم سوق التصميم الداخلي في الدولة يقدر بنحو 3.35 مليارات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.66 مليارات دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.79 % خلال الفترة (2024 - 2029).

وقال إن الإمارات تتصدر سوق التصميم الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي بحصة إجمالية تبلغ حوالي 40 %، حيث يعتمد سوق التصميم الداخلي في الدولة على مشاريع الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي المبتكرة واستدامة السوق.

أسواق مستدامة

وأكد لـ((البيان))، أنه تم اختيار المعهد للمشاركة ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مسابقة مختبر ((تيرا كارتا)) العالمية للتصميم هذا العام والتابعة لمبادرة الأسواق المستدامة، وهي تهدف إلى تحفيز الطلاب على تصميم حلول لتحديات التغير المناخي التي تواجه العالم.

كما أكد أن المسابقة حفزت الطلبة على تعزيز مهاراتهم في مجالي الإبداع والتصميم، لإيجاد الحلول المبتكرة لهذه التحديات، وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المستقبل والإسهام في تحقيق أثر إيجابي في عالم التصميم، مشيراً إلى أنه تم اختيار عشرة من طلاب المعهد للمشاركة في المرحلة النهائية للمسابقة، قبل نهاية العام الجاري.

بيئة متكاملة

وأوضح محمد عبدالله أن المعهد يعد أول جامعة معنية بقطاع التصميم في المنطقة، والتي تقدم أول شهادة بكالوريوس في التصميم ضمن مجالات متعددة التخصص، لافتاً إلى أنه يتخطى المفاهيم التقليدية المرتبطة بالتفكير التصميمي ويوفر بيئة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات المستقبل القائم على التحول الرقمي والتقني الشاملة، وهو معتمد من وزارة التعليم العالي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه تم تصميم البرامج الأكاديمية بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية بارسونز الجديدة للتصميم، للاستفادة من خبراتهما الواسعة والمثبتة في مجالات البحث والابتكار والتصميم والإبداع.

وأشار إلى أن المعهد يسعى للارتقاء بالرسالة التعليمية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل لاسيما مع التطور التكنولوجي، والمساهمة في نمو اقتصاد الدولة القائم على الإبداع والابتكار، لافتاً إلى أن المعهد يقدم حزمة متنوعة من المنح لطلبته.

4 تخصصات

وقال: يستطيع طلاب معهد دبي للتصميم والابتكار الجمع بين مسارين من مسارات التخصصات الأربعة المتاحة في مجالات التصميم وهي: المنتجات، الوسائط المتعددة، الأزياء، والإدارة الاستراتيجية للتصميم، مشيراً إلى أن هذه التخصصات تسهم في إكسابهم المهارات المرنة في مجالات التفكير النقدي وريادة الأعمال.

وأضاف: إن طلبة المعهد يبتكرون مشاريع ملهمة ضمن قطاع الرعاية الصحية وعلاجات متقدمة للمرضى، في حين يركز آخرون على مجالات الاستدامة والتنمية الحضرية وتصميم الأزياء وغيرها، مؤكداً سعي المعهد إلى دمج أحدث الابتكارات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والروبوتات في العلمية الاكاديمية، كما يحرص على إبرام شراكات استراتيجية وتحفيز الكلبة على المشاركة في مسابقات دولية.

وجهة عالمية

ولفت إلى موقع المعهد في حي دبي للتصميم، والذي يعد إحدى الوجهات العالمية الرائدة للتصميم والإبداع على مستوى المنطقة والعالم، مما يمنح الطلبة القدرة على الوصول إلى مجموعة رائدة من أبرز المصممين ورواد الأعمال والمفكرين والمبتكرين، بما يعزز تجربتهم التعليمية ويرأب الفجوة بين التعليم الأكاديمي و المهني، لتأهيل الطلبة لسوق العمل.

وأوضح أن المعهد يستقطب طلبة من أكثر من 42 جنسية من حول العالم. مشيراً إلى أن أكثر من 30 % من الطلبة إماراتيون، ما يعكس النظرة الإيجابية للمجتمع المحلي تجاه التصميم كمجال تخصص ومهنة.

وذكر أن أحد طلاب المعهد ابتكر جهازاً ذكياً لجمع البيانات الفورية حول نسبة التلوث في الهواء ومراقبة معدلات الجسيمات القابلة للاستنشاق (PM2.5) لدى الأفراد الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، فيما ابتكر طالبان نظاماً مشتركاً لتربية الأحياء المائية والزراعة المائية (تربية الأسماك بطرق مستدامة) يكون قائماً على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتوفير نظام إعادة تدوير غني بالعناصر الغذائية.

بنات الإمارات

كما أعرب عن فخره ببنات الإمارات من طالبات المعهد، حيث نجحت طالبة إماراتية في تصميم نسخة حديثة من المجلس الإماراتي مع التركيز على البنية التحتية القوية والمرافق المفيدة، في حين بادرت طالبة بتحويل حراشف الأسماك إلى مادة قابلة للاستخدام في تصميم الأزياء، وصممت طالبة أخرى طريقة لمساعدة الأطفال والشباب على تعلم اللغة العربية وتعزيزها في نفوسهم.

دور محوري

وبين أن الشراكات التي يبرمها المعهد مع قطاع الصناعة تلعب دوراً محورياً في ترجمة التحديات والفرص إلى مواد تعليمية عملية. حيث تم التعاون مع شركة التصميم الإيطالية ((سابوريتي إيطاليا))، لتنظيم مسابقة طلابية لتصميم الأثاث، ومن خلال مساقات دراسية متكاملة تم العمل مع جهات مثل شركة غلف كرافت لصناعة القوارب ومركز النور لتدريب الأطفال لتطبيق جوانب عملية من البرامج الاكاديمية، وذلك من أجل تزويد الطلبة بالخبرات اللازمة لنجاح مسيرتهم المهنية.