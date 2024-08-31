Sunday, 01 September 2024 05:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكواري.. القلوب معك و.....

8/31/2024 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرنا‭ ‬عندما‭ ‬ننتظر‭ ‬ما‭ ‬تسفر‭ ‬عنه‭ ‬أي‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬اتجاه،‭ ‬فكثيرا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬النتيجة‭ ‬حبلى‭ ‬بالمفاجآت،‭ ‬لدرجة‭ ‬تترك‭ ‬المتابعين‭ ‬يضربون‭ ‬أخماسا‭ ‬في‭ ‬أسداس،‭ ‬ليس‭ ‬لأن‭ ‬فلانا‭ ‬فاز‭ ‬أو‭ ‬علانا،‭ ‬وإنما‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬فاز،‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الفائز‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المشهد،‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬البال‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬الخاطر،‭ ‬ولكن‭ ‬هكذا‭ ‬هي‭ ‬دائما‭ ‬الانتخابات‭ ‬لعبة‭ ‬ولكنها‭ ‬ليست‭ ‬بريئة‭.‬

هذه‭ ‬الديباجة‭ ‬كانت‭ ‬مدخلا‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬انتخابات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬تفاصيلها‭ ‬الجمعة‭ ‬الفائتة‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬التايلاندية،‭ ‬وفاز‭ ‬بكرسي‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلبيني‭ ‬رامون‭ ‬سوزارا،‭ ‬والغرابة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬اسم‭ ‬وهوية‭ ‬سوزارا،‭ ‬وإنما‭ ‬فارق‭ ‬الأصوات‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬مربط‭ ‬الفرس،‭ ‬إذ‭ ‬اكتسح‭ ‬الفلبيني‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬القطري‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬غانم‭ ‬الكواري‭ ‬وبفارق‭ ‬بعيد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬بلغت‭ ‬33‭ ‬صوتا‭ (‬48‭ ‬مقابل‭ ‬15‭).‬

ومنذ‭ ‬فترة‭ ‬وليست‭ ‬بالقليلة،‭ ‬كان‭ ‬الحديث‭ ‬يدور‭ ‬بين‭ ‬أروقة‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬حول‭ ‬ابن‭ ‬الكواري،‭ ‬والكل‭ ‬كان‭ ‬يدلو‭ ‬بدلوه‭ ‬بأن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬القطري‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬كرسي‭ ‬رئاسة‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭ ‬الآسيوي‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬منافس،‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬ويعلن‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬نزلت‭ ‬علينا‭ ‬وعلى‭ ‬ابن‭ ‬الكواري‭ ‬مثل‭ ‬الصاعقة،‭ ‬فالانتخابات‭ ‬لمن‭ ‬خبر‭ ‬دهاليزها‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬لعبتها‭ ‬النوايا‭ ‬الحسنة‭ ‬والثقة‭ ‬العمياء،‭ ‬ولا‭ ‬يغرنك‭ ‬فيها‭ ‬الابتسامات‭ ‬الكاذبة‭ ‬والوعود‭ ‬المعسولة،‭ ‬وإنما‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬خباثة‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يضحك‭ ‬ويتلاعب‭ ‬بحوائط‭ ‬صد‭ ‬المنافسين‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬والوقت‭ ‬المناسبين،‭ ‬الآن‭ ‬فقط،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬وقع‭ ‬الفأس‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬عرف‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬غانم‭ ‬الكواري‭ ‬بأن‭ ‬القلوب‭ ‬كانت‭ ‬معه‭ ‬والسيوف‭ ‬كانت‭ ‬عليه،‭ ‬الدرس‭ ‬بليغ‭ ‬والأهم‭ ‬أن‭ ‬نستوعبه‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نلدغ‭ ‬من‭ ‬جحره‭ ‬مرتين‭.‬

MENAFN31082024000055011008ID1108622871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث