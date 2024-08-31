الكواري.. القلوب معك و.....

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬الديباجة‭ ‬كانت‭ ‬مدخلا‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬انتخابات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬تفاصيلها‭ ‬الجمعة‭ ‬الفائتة‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬التايلاندية،‭ ‬وفاز‭ ‬بكرسي‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفلبيني‭ ‬رامون‭ ‬سوزارا،‭ ‬والغرابة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬اسم‭ ‬وهوية‭ ‬سوزارا،‭ ‬وإنما‭ ‬فارق‭ ‬الأصوات‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬مربط‭ ‬الفرس،‭ ‬إذ‭ ‬اكتسح‭ ‬الفلبيني‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬القطري‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬غانم‭ ‬الكواري‭ ‬وبفارق‭ ‬بعيد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬بلغت‭ ‬33‭ ‬صوتا‭ (‬48‭ ‬مقابل‭ ‬15‭).‬

ومنذ‭ ‬فترة‭ ‬وليست‭ ‬بالقليلة،‭ ‬كان‭ ‬الحديث‭ ‬يدور‭ ‬بين‭ ‬أروقة‭ ‬أسرة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬حول‭ ‬ابن‭ ‬الكواري،‭ ‬والكل‭ ‬كان‭ ‬يدلو‭ ‬بدلوه‭ ‬بأن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬القطري‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬كرسي‭ ‬رئاسة‭ ‬اتحاد‭ ‬الطائرة‭ ‬الآسيوي‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬منافس،‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬ويعلن‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬نزلت‭ ‬علينا‭ ‬وعلى‭ ‬ابن‭ ‬الكواري‭ ‬مثل‭ ‬الصاعقة،‭ ‬فالانتخابات‭ ‬لمن‭ ‬خبر‭ ‬دهاليزها‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬لعبتها‭ ‬النوايا‭ ‬الحسنة‭ ‬والثقة‭ ‬العمياء،‭ ‬ولا‭ ‬يغرنك‭ ‬فيها‭ ‬الابتسامات‭ ‬الكاذبة‭ ‬والوعود‭ ‬المعسولة،‭ ‬وإنما‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬خباثة‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يضحك‭ ‬ويتلاعب‭ ‬بحوائط‭ ‬صد‭ ‬المنافسين‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬والوقت‭ ‬المناسبين،‭ ‬الآن‭ ‬فقط،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬وقع‭ ‬الفأس‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬عرف‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬غانم‭ ‬الكواري‭ ‬بأن‭ ‬القلوب‭ ‬كانت‭ ‬معه‭ ‬والسيوف‭ ‬كانت‭ ‬عليه،‭ ‬الدرس‭ ‬بليغ‭ ‬والأهم‭ ‬أن‭ ‬نستوعبه‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نلدغ‭ ‬من‭ ‬جحره‭ ‬مرتين‭.‬