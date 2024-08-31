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الأبوة المعاقة

8/31/2024 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬واقعة‭ ‬صادمة‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مؤخرا‭ ‬أقدم‭ ‬مهندس‭ ‬مصري‭ ‬على‭ ‬تطليق‭ ‬زوجته‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬الولادة،‭ ‬بعد‭ ‬إنجابها‭ ‬طفلة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬حيث‭ ‬فوجئت‭ ‬الأم‭ ‬بفعلة‭ ‬زوجها‭ ‬هذه‭ ‬بعد‭ ‬اكتشافه‭ ‬إصابة‭ ‬ابنته‭ ‬بمتلازمة‭ ‬داون،‭ ‬حيث‭ ‬تركها‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬وحيدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حتى‭ ‬دفع‭ ‬المصاريف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬مبخلفش‭ ‬بنات‭ ‬معاقة‮»‬‭!‬

ليست‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬هذا‭ ‬الفكر‭ ‬المتخلف‭ ‬وتلك‭ ‬العقلية‭ ‬المريضة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تواجه‭ ‬معه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطلقات‭ ‬معاناة‭ ‬شديدة‭ ‬عقب‭ ‬ولادتهن‭ ‬لأطفال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬يصل‭ ‬الحال‭ ‬ببعضهن‭ ‬إلى‭ ‬الطرد‭ ‬من‭ ‬شقة‭ ‬الزوجية،‭ ‬وتحميلها‭ ‬كافة‭ ‬الالتزامات‭ ‬المادية‭ ‬لسدّ‭ ‬احتياجاتها‭ ‬هي‭ ‬ومن‭ ‬تعوله‭ ‬من‭ ‬أبناء‭. ‬

شخصيا‭ ‬عايشت‭ ‬بنفسي‭ ‬قصة‭ ‬إحدى‭ ‬الأمهات‭ ‬التي‭ ‬رزقها‭ ‬الخالق‭ ‬ابنا‭ ‬معاقا‭ ‬فلم‭ ‬يتقبله‭ ‬زوجها،‭ ‬وراح‭ ‬يهددها‭ ‬بالزواج‭ ‬من‭ ‬أخرى،‭ ‬وابتعد‭ ‬وقرر‭ ‬الانفصال‭ ‬عنها،‭ ‬ناهيك‭ ‬عما‭ ‬عانته‭ ‬من‭ ‬إهانات‭ ‬من‭ ‬عائلته،‭ ‬وكأنها‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إعاقة‭ ‬هذا‭ ‬الطفل،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثيرات‭ ‬من‭ ‬أمهات‭ ‬أطفال‭ ‬ذوي‭ ‬إعاقة‭ ‬بتن‭ ‬مهددات‭ ‬بالهجر‭ ‬أو‭ ‬الانفصال‭ ‬للأسف‭ ‬الشديد‭.. ‬

مشكلة‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأزواج‭ ‬أنهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اختلال‭ ‬في‭ ‬صحتهم‭ ‬النفسية،‭ ‬ومن‭ ‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬بقضاء‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى،‭ ‬وتلك‭ ‬هي‭ ‬بحق‭ ‬الأبوة‭ ‬المعاقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تطرق‭ ‬إليه‭ ‬د‭. ‬ماهر‭ ‬السوسي‭ ‬أستاذ‭ ‬الشريعة‭ ‬والقانون‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬تجاه‭ ‬الأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقات‭ ‬يخالف‭ ‬تعاليم‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معايرة‭ ‬الأهالي‭ ‬بأطفالهم‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬ويحاسب‭ ‬عليها‭ ‬الشرع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الطفل‭ ‬بمجرد‭ ‬ولادته‭ ‬وجب‭ ‬على‭ ‬ذويه‭ ‬احتضانه‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬احتياجاته‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬حالته‭ ‬الصحية،‭ ‬ومن‭ ‬يتأخر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬يعتبر‭ ‬آثما‭ ‬وعاصيا‭ ‬لرب‭ ‬العالمين،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬السعي‭ ‬لتغيير‭ ‬المصطلحات‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتوعية‭ ‬المواطنين‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر‭ ‬لتقبل‭ ‬وجود‭ ‬أطفال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والتأكيد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬للمرأة‭ ‬بإنجاب‭ ‬طفل‭ ‬بعيب‭ ‬خلقي‭.‬

يؤكد‭ ‬الاخصائيون‭ ‬النفسانيون‭ ‬أن‭ ‬الوالدين‭ ‬اللذين‭ ‬يكتشفان‭ ‬إعاقة‭ ‬طفلهما‭ ‬يمرّان‭ ‬بعدة‭ ‬مراحل‭: ‬هي‭ ‬الصدمة،‭ ‬الانكار،‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى،‭ ‬الخجل‭ ‬والخوف،‭ ‬اليأس‭ ‬والاكتئاب،‭ ‬الغضب‭ ‬وإسقاط‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬الآخرين،‭ ‬التمني‭ ‬والآمال‭ ‬غير‭ ‬الواقعية،‭ ‬الحماية‭ ‬الزائدة،‭ ‬فالتكيف،‭ ‬ثم‭ ‬التقبل‭.‬

نعم‭ ‬الشعور‭ ‬بتقبل‭ ‬مشيئة‭ ‬الرحمن‭ ‬هو‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬سواء‭ ‬للأم‭ ‬أو‭ ‬الأب،‭ ‬وعندئذ‭ ‬فقط‭ ‬لن‭ ‬يعرف‭ ‬الحزن‭ ‬أو‭ ‬الخراب‭ ‬طريقا‭ ‬إليهما‭!!‬

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