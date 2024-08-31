عام دراسي موفق وناجح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اليوم الأحد يبدأ العام الدراسي الجديد، حيث سنشهد عودة الدراسة في المدارس الخاصة، ويوم الأربعاء المقبل ستبدأ الدراسة في المدارس الحكومية، ونتمنى للجميع عاما دراسيا موفقا ناجحا ومتميزا.
ودائما تأتي رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم -حفظه الله ورعاه- للمنظومة التعليمية باعتبارها ركيزة التقدم والتطور والنماء، والتوجيهات السامية لتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم لكونها المنطلق الرئيسي للخطط والبرامج الحكومية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة لقطاع التعليم.
ولا شك أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور، يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحاً عن العام الدراسي الجديد، يأتي ضمن المبادرات التعليمية النوعية، التي تعزز دور الأسرة في دعم التربية والتعليم.
وحسنا فعلت وزارة التربية والتعليم بسرعة تنفيذ التوجيه الكريم، وإعلان جاهزية المدارس الحكومية لاستضافة الطلبة وأولياء أمورهم يومي الإثنين والثلاثاء، وتقديم الشروحات اللازمة والشاملة، ونتمنى أن تتضمن تلك الشروحات التذكير والتأكيد على الالتزام بالقواعد المرورية، وأهمية الخروج المبكر إلى المدرسة، وسعة الصدر عند السياقة، وتجنب ما يعكر صفو الأيام الدراسية الأولى، وزرع الطاقة الإيجابية في الأبناء.
وقد أعجبني حديث «الشيخ صلاح حيدر» إمام وخطيب جامع إبراهيم الكوهجي في مدينة الحد، حينما ركز في خطبة الجمعة الماضية، على موضوع «العودة المدرسية»، وبيان أهمية العلم والتعليم والتربية، ودور المعلمين وأولياء الأمور، في رعاية الأبناء وتحقيق الرسالة النبيلة لإعداد جيل المستقبل.. حيث دعا المعلمين والمعلمات إلى العزيمة والنشاط، والإخلاص في العمل، والأخذ بأيدي ضعاف الطلاب ومساعدتهم، والتعاون مع الإدارة المدرسية والبيت، بما يحقق لأبنائنا وبناتنا مستقبلا مشرقا في سائر تخصصاتهم، فالمعلم صاحب رسالة سامية، ومهنة شريفة، وعلى قدر عطاء المعلم يكون مستقبل البلاد والعباد، والناشئة والشباب.
كما أوصى «الشيخ صلاح حيدر» أولياء الأمور بالحرص على الأبناء، وتهيئة العقول والتربية، والتعاون مع المدرسة، والقيام بواجب المسؤولية، انطلاقا من قول الرسول الكريم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..».
كما تحدث «الشيخ صلاح حيدر» إلى الطلبة والطالبات، وحثهم على استقبال العام الدراسي بالجدّ والاجتهاد، والتزين بالأخلاق، وتجديد العزيمة والهمة، وأوصاهم بأن يكون الهدف الأسمى من التعليم هو رضا الله تعالى، والتعليم والنجاح والتفوق، واستثمار ما يتم تعلمه وسيلة لخدمة الوطن.. فالآمال معلقة عليهم بعد المولى عز وجل، فهم بناة الوطن، وذخر البلاد وعنوان المستقبل.. فجزى الله الشيخ صلاح حيدر على تلك الخطبة المميزة والمناسبة.
وأتمنى أن نشهد المزيد من الشراكة المجتمعية، من أجل عام دراسي متميز وناجح، فجهود رجال الداخلية والمرور وشرطة المجتمع تطلب التعاون من الجميع، وخاصة في الأيام الدراسية الأولى.. مع خالص التمنيات بعام دراسي موفق للجميع.
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