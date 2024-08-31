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عام دراسي موفق وناجح

8/31/2024 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬يبدأ‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬حيث‭ ‬سنشهد‭ ‬عودة‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة،‭ ‬ويوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬ستبدأ‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬ونتمنى‭ ‬للجميع‭ ‬عاما‭ ‬دراسيا‭ ‬موفقا‭ ‬ناجحا‭ ‬ومتميزا‭.‬

ودائما‭ ‬تأتي‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭- ‬للمنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬والنماء،‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬وإثراء‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬ومواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬لكونها‭ ‬المنطلق‭ ‬الرئيسي‭ ‬للخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭ ‬لقطاع‭ ‬التعليم‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ -‬حفظه‭ ‬الله‭- ‬بإقامة‭ ‬يوم‭ ‬تعريفي‭ ‬بكافة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬شرحاً‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬التعليمية‭ ‬النوعية،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬دور‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭. ‬

وحسنا‭ ‬فعلت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بسرعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيه‭ ‬الكريم،‭ ‬وإعلان‭ ‬جاهزية‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬يومي‭ ‬الإثنين‭ ‬والثلاثاء،‭ ‬وتقديم‭ ‬الشروحات‭ ‬اللازمة‭ ‬والشاملة،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬تلك‭ ‬الشروحات‭ ‬التذكير‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬المرورية،‭ ‬وأهمية‭ ‬الخروج‭ ‬المبكر‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬وسعة‭ ‬الصدر‭ ‬عند‭ ‬السياقة،‭ ‬وتجنب‭ ‬ما‭ ‬يعكر‭ ‬صفو‭ ‬الأيام‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى،‭ ‬وزرع‭ ‬الطاقة‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬الأبناء‭.‬

وقد‭ ‬أعجبني‭ ‬حديث‭ ‬‮«‬الشيخ‭ ‬صلاح‭ ‬حيدر‮»‬‭ ‬إمام‭ ‬وخطيب‭ ‬جامع‭ ‬إبراهيم‭ ‬الكوهجي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الحد،‭ ‬حينما‭ ‬ركز‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية،‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬المدرسية‮»‬،‭ ‬وبيان‭ ‬أهمية‭ ‬العلم‭ ‬والتعليم‭ ‬والتربية،‭ ‬ودور‭ ‬المعلمين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الأبناء‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرسالة‭ ‬النبيلة‭ ‬لإعداد‭ ‬جيل‭ ‬المستقبل‭.. ‬حيث‭ ‬دعا‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬إلى‭ ‬العزيمة‭ ‬والنشاط،‭ ‬والإخلاص‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬والأخذ‭ ‬بأيدي‭ ‬ضعاف‭ ‬الطلاب‭ ‬ومساعدتهم،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬المدرسية‭ ‬والبيت،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬لأبنائنا‭ ‬وبناتنا‭ ‬مستقبلا‭ ‬مشرقا‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬تخصصاتهم،‭ ‬فالمعلم‭ ‬صاحب‭ ‬رسالة‭ ‬سامية،‭ ‬ومهنة‭ ‬شريفة،‭ ‬وعلى‭ ‬قدر‭ ‬عطاء‭ ‬المعلم‭ ‬يكون‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد،‭ ‬والناشئة‭ ‬والشباب‭.‬

كما‭ ‬أوصى‭ ‬‮«‬الشيخ‭ ‬صلاح‭ ‬حيدر‮»‬‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬الأبناء،‭ ‬وتهيئة‭ ‬العقول‭ ‬والتربية،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المدرسة،‭ ‬والقيام‭ ‬بواجب‭ ‬المسؤولية،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قول‭ ‬الرسول‭ ‬الكريم‭ ‬‮«‬كلكم‭ ‬راع‭ ‬وكلكم‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬رعيته‭..‬‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬‮«‬الشيخ‭ ‬صلاح‭ ‬حيدر‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬بالجدّ‭ ‬والاجتهاد،‭ ‬والتزين‭ ‬بالأخلاق،‭ ‬وتجديد‭ ‬العزيمة‭ ‬والهمة،‭ ‬وأوصاهم‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬رضا‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬والتعليم‭ ‬والنجاح‭ ‬والتفوق،‭ ‬واستثمار‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تعلمه‭ ‬وسيلة‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭.. ‬فالآمال‭ ‬معلقة‭ ‬عليهم‭ ‬بعد‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل،‭ ‬فهم‭ ‬بناة‭ ‬الوطن،‭ ‬وذخر‭ ‬البلاد‭ ‬وعنوان‭ ‬المستقبل‭.. ‬فجزى‭ ‬الله‭ ‬الشيخ‭ ‬صلاح‭ ‬حيدر‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الخطبة‭ ‬المميزة‭ ‬والمناسبة‭.‬

وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬متميز‭ ‬وناجح،‭ ‬فجهود‭ ‬رجال‭ ‬الداخلية‭ ‬والمرور‭ ‬وشرطة‭ ‬المجتمع‭ ‬تطلب‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الدراسية‭ ‬الأولى‭.. ‬مع‭ ‬خالص‭ ‬التمنيات‭ ‬بعام‭ ‬دراسي‭ ‬موفق‭ ‬للجميع‭.‬

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