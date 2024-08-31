((الإعصار شانشان)) يجتاح اليابان.. وأوروبا على موعد مع الحر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يتقاذف تغير المناخ مناطق شتى حول العالم بفعل الأعاصير والعواصف المدارية التي اجتاحت أجزاء واسعة في قارة آسيا، فيما تترقب أوروبا معدلات قاسية في درجات الحرارة بما يشير إلى امتداد فصل الصيف نحو شهرين آخرين.
وجلب الإعصار شانشان أمطاراً غزيرة هطلت على أجزاء كبيرة من اليابان، الاول مع تحذيرات من سيول وانهيارات أرضية على بعد مئات الأميال من مركز العاصفة، كما تعطلت العديد من خدمات النقل وأوقفت مصانع كبرى الإنتاج.
وأعلنت وكالة إدارة الكوارث مقتل أربعة على الأقل وإصابة 99 في وقائع مرتبطة بالإعصار خلال الأيام القليلة الماضية. وتفقد سكان الأضرار التي خلفتها أمطار غزيرة ورياح عاتية خلال الليل في منطقة كيوشو جنوب غرب البلاد، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة أول من أمس.
ووصفت السلطات الإعصار بأنه قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق. وقالت السلطات إن الإعصار المصحوب برياح بلغت سرعتها 180 كيلومتراً في الساعة وصل قرب مدينة ماتسوياما الساحلية في منطقة إهيمي ويتحرك شرقاً.
وجلب الإعصار أمطاراً غزيرة هطلت على مناطق بعيدة عن مركزه وهو ما أثار قلق السلطات بالنظر إلى حركته الأبطأ من المتوقع وهو يمر بالبلاد. وصدرت إخطارات تنصح أكثر من 3.3 ملايين من السكان في أنحاء البلاد بالإخلاء وخاصة في منطقة كيوشو التي تضررت بشدة، ومناطق في شرق ووسط البلاد تشمل العاصمة طوكيو ومدينة يوكوهاما المجاورة.
وحذرت السلطات من احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضان للأنهار بسبب الأمطار الغزيرة. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك طوكيو، في مطلع الأسبوع ووسطه.
وفي الهند وباكستان استعدت مدن وبلدات ساحلية لعاصفة مدارية يندر حدوثها في أغسطس، وأجبرت الرياح والأمطار الغزيرة السلطات على إغلاق مدارس وإجلاء الآلاف. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إن منخفضاً جوياً من المتوقع أن يتحول إلى عاصفة مدارية، مضيفة أنه سيتحرك باتجاه الشمال الغربي فوق بحر العرب خلال اليومين المقبلين.
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