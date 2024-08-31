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((الإعصار شانشان)) يجتاح اليابان.. وأوروبا على موعد مع الحر

8/31/2024 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يتقاذف‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬مناطق‭ ‬شتى‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بفعل‭ ‬الأعاصير‭ ‬والعواصف‭ ‬المدارية‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬أجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬فيما‭ ‬تترقب‭ ‬أوروبا‭ ‬معدلات‭ ‬قاسية‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬بما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬امتداد‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬آخرين‭.‬

وجلب‭ ‬الإعصار‭ ‬شانشان‭ ‬أمطاراً‭ ‬غزيرة‭ ‬هطلت‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اليابان،‭ ‬الاول‭ ‬مع‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬سيول‭ ‬وانهيارات‭ ‬أرضية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئات‭ ‬الأميال‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬العاصفة،‭ ‬كما‭ ‬تعطلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬وأوقفت‭ ‬مصانع‭ ‬كبرى‭ ‬الإنتاج‭.‬

وأعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬إدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬99‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالإعصار‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬وتفقد‭ ‬سكان‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬خلفتها‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬ورياح‭ ‬عاتية‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كيوشو‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬الإعصار‭ ‬إلى‭ ‬اليابسة‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أمس‭.‬

ووصفت‭ ‬السلطات‭ ‬الإعصار‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬العواصف‭ ‬التي‭ ‬تضرب‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬الإعصار‭ ‬المصحوب‭ ‬برياح‭ ‬بلغت‭ ‬سرعتها‭ ‬180‭ ‬كيلومتراً‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬وصل‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬ماتسوياما‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إهيمي‭ ‬ويتحرك‭ ‬شرقاً‭.‬

وجلب‭ ‬الإعصار‭ ‬أمطاراً‭ ‬غزيرة‭ ‬هطلت‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬مركزه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬قلق‭ ‬السلطات‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬حركته‭ ‬الأبطأ‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬وهو‭ ‬يمر‭ ‬بالبلاد‭. ‬وصدرت‭ ‬إخطارات‭ ‬تنصح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬بالإخلاء‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كيوشو‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬بشدة،‭ ‬ومناطق‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ووسط‭ ‬البلاد‭ ‬تشمل‭ ‬العاصمة‭ ‬طوكيو‭ ‬ومدينة‭ ‬يوكوهاما‭ ‬المجاورة‭.‬

وحذرت‭ ‬السلطات‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬انهيارات‭ ‬أرضية‭ ‬وفيضان‭ ‬للأنهار‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭. ‬وتتوقع‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬أن‭ ‬تقترب‭ ‬العاصفة‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الوسطى‭ ‬والشرقية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طوكيو،‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬ووسطه‭.‬

وفي‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭ ‬استعدت‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬ساحلية‭ ‬لعاصفة‭ ‬مدارية‭ ‬يندر‭ ‬حدوثها‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬وأجبرت‭ ‬الرياح‭ ‬والأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬مدارس‭ ‬وإجلاء‭ ‬الآلاف‭. ‬وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الهندية‭ ‬إن‭ ‬منخفضاً‭ ‬جوياً‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬عاصفة‭ ‬مدارية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬سيتحرك‭ ‬باتجاه‭ ‬الشمال‭ ‬الغربي‭ ‬فوق‭ ‬بحر‭ ‬العرب‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين‭. ‬

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