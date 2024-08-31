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باحثون أمريكيون ينجحون في ((كسر شفرة التوحد))

8/31/2024 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طور‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬طريقة‭ ‬لتشخيص‭ ‬مرض‭ ‬التوحد‭ ‬قد‭ ‬تحفز‭ ‬العلاجات‭ ‬المبكرة‭ ‬الحاسمة‭.‬

ويقول‭ ‬الفريق‭ ‬إن‭ ‬تحليل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الجديد‭ ‬يمكنه‭ ‬تحديد‭ ‬العلامات‭ ‬الجينية‭ ‬للتوحد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النشاط‭ ‬البيولوجي‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬بدقة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬89 % ‭ ‬و95 % ‭.‬

وتتضمن‭ ‬الطريقة‭ ‬المطورة‭ ‬رسم‭ ‬خرائط‭ ‬الدماغ‭ ‬القياسية‭ ‬عبر‭ ‬التصوير‭ ‬بالرنين‭ ‬المغناطيسي‭ (‬ MRI ‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬إعادة‭ ‬تحليل‭ ‬تلك‭ ‬المسوحات‭ ‬عبر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬حركات‭ ‬البروتينات‭ ‬والمواد‭ ‬المغذية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الدماغية،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬التوحد‭.‬

وطورت‭ ‬الدكتورة‭ ‬شينجيني‭ ‬كوندو‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الأشعة‭ ‬بجامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬سانت‭ ‬لويس‭ ‬تقنية‭ ‬النمذجة‭ ‬الرياضية‭ ‬الجديدة‭ ‬للدماغ‭ ‬أثناء‭ ‬دراستها‭ ‬كطالبة‭ ‬دراسات‭ ‬عليا‭ ‬وباحثة‭. ‬

وتركز‭ ‬الطريقة،‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬قياس‭ ‬الشكل‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬النقل‮»‬‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬نقل‭ ‬المادة‭ ‬البيولوجية‭ ‬في‭ ‬الدماغ،‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الأنماط‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأجزاء‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬الشفرة‭ ‬الجينية‭.‬

وتكشف‭ ‬تسلسلات‭ ‬الشفرة‭ ‬الجينية،‭ ‬التي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬اختلافات‭ ‬عدد‭ ‬النسخ‮»‬‭ (‬ CNVs ‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬تم‭ ‬حذفها‭ ‬أو‭ ‬تكرارها،‭ ‬وهي‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬ارتبطت‭ ‬بالتوحد‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬السابقة‭.‬

وقال‭ ‬أستاذ‭ ‬الهندسة‭ ‬الطبية‭ ‬الحيوية‭ ‬جوستافو‭ ‬رود‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بتدريس‭ ‬كوندو‭ ‬أثناء‭ ‬دراستها‭ ‬للدكتوراه‭: ‬‮«‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬اختلافات‭ ‬عدد‭ ‬النسخ‭ ‬مرتبط‭ ‬بالتوحد،‭ ‬ولكن‭ ‬ارتباطها‭ ‬بمورفولوجيا‭ ‬الدماغ،‭ ‬أو‭ ‬بعبارة‭ ‬أخرى،‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬ترتيب‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬أنسجة‭ ‬الدماغ‭ ‬مثل‭ ‬المادة‭ ‬الرمادية‭ ‬أو‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬دماغنا،‭ ‬غير‭ ‬معروف‭ ‬جيدا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬اكتشاف‭ ‬كيفية‭ ‬ارتباط‭ ‬ CNV ‭ ‬بمورفولوجيا‭ ‬أنسجة‭ ‬الدماغ‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬الأساس‭ ‬البيولوجي‭ ‬للتوحد‮»‬‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬الطريقة‭ ‬الحديثة‭ ‬على‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الاختلافات‭ ‬البيولوجية‭ ‬الأكثر‭ ‬دلالة‭ ‬داخل‭ ‬هياكل‭ ‬الدماغ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحذف‭ ‬أو‭ ‬التكرار‭ ‬المرتبط‭ ‬بالتباينات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النسخ‭ ‬والتوحد‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ Simons ‭ ‬ Variation ‭ ‬ in ‭ ‬ Individuals ‭ ‬غير‭ ‬الربحي‭ -‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬اختلافات‭ ‬جينية‭ ‬معروفة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالتوحد‭- ‬أسهموا‭ ‬بالبيانات‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭.‬

كما‭ ‬جنّد‭ ‬الباحثون‭ ‬مرضى‭ ‬من‭ ‬بيئات‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬سريرية‭ ‬أخرى،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أوجه‭ ‬التشابه‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬مجموعة‭ ‬ Simons ‭ (‬مثل‭ ‬العمر‭ ‬والجنس‭ ‬ومعدل‭ ‬الذكاء‭ ‬غير‭ ‬اللفظي‭)‬،‭ ‬لتقليل‭ ‬المتغيرات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬نتائجهم‭.‬

ونشرت‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬ Science ‭ ‬ Advances ‭.‬

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