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السعودية.. استقبال ((لافت)) لمعلمين ومعلمات صينيين في تبوك

8/31/2024 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬خطة‭ ‬السعودية‭ ‬لتدريس‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية‭ ‬نظمت‭ ‬إدارة‭ ‬تعليم‭ ‬تبوك‭ ‬استقبالا‭ ‬لافتا‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬الصينيين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬حضرت‭ ‬فيه‭ ‬الورود‭ ‬والقهوة‭ ‬والحلوى‭.‬

ونشرت‭ ‬إدارة‭ ‬تعليم‭ ‬تبوك‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬لقطات‭ ‬صور‭ ‬وفيديو‭ ‬لهذا‭ ‬الاستقبال،‭ ‬حيث‭ ‬ظهرت‭ ‬الابتسامة‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬الضيوف‭ ‬الصينيين‭ ‬الذين‭ ‬سيقيمون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتدريس‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية‭ ‬للطلاب‭ ‬السعوديين‭.‬

وقالت‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬منشوراتها‭: ‬‮«‬بالورود‭ ‬والقهوة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬في‭ ‬تبوك،‭ ‬استقبلت‭ ‬إدارة‭ ‬تعليم‭ ‬تبوك‭ ‬عصر‭ ‬الجمعة‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬الصينيين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬لبدء‭ ‬مهامهم‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الحالي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬تعليم‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬التعليم‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬عمق‭ ‬التعاون‭ ‬التعليمي‭ ‬والثقافي‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬المعلمين‭ ‬والمعلمات‭ ‬الصينيين‭ ‬لدى‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬حتى‭ ‬مغادرتهم‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬سكنهم‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬التعليمية‭ ‬ومدير‭ ‬أداء‭ ‬التعليم‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬تعليم‭ ‬تبوك،‭ ‬حيث‭ ‬أبدى‭ ‬المعلمون‭ ‬والمعلمات‭ ‬الصينيون‭ ‬سعادتهم‭ ‬بما‭ ‬لقوه‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬والترحيب،‭ ‬منوهين‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الودية‭ ‬والثقافية‭. ‬

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