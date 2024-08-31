السعودية.. استقبال ((لافت)) لمعلمين ومعلمات صينيين في تبوك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار خطة السعودية لتدريس اللغة الصينية نظمت إدارة تعليم تبوك استقبالا لافتا لمجموعة من المعلمين والمعلمات الصينيين الذين وصلوا يوم الجمعة، حضرت فيه الورود والقهوة والحلوى.
ونشرت إدارة تعليم تبوك في حسابها على منصة «إكس» لقطات صور وفيديو لهذا الاستقبال، حيث ظهرت الابتسامة على وجوه الضيوف الصينيين الذين سيقيمون في المنطقة لتدريس اللغة الصينية للطلاب السعوديين.
وقالت الإدارة في منشوراتها: «بالورود والقهوة السعودية في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك، استقبلت إدارة تعليم تبوك عصر الجمعة المعلمين والمعلمات الصينيين القادمين من جمهورية الصين الشعبية، لبدء مهامهم خلال العام الدراسي الحالي، في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، ما يعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية».
وكان في استقبال المعلمين والمعلمات الصينيين لدى وصولهم إلى المطار حتى مغادرتهم إلى مقر سكنهم المساعد للشؤون التعليمية ومدير أداء التعليم وعدد من منتسبي تعليم تبوك، حيث أبدى المعلمون والمعلمات الصينيون سعادتهم بما لقوه من حفاوة الاستقبال والترحيب، منوهين بعمق العلاقات الودية والثقافية.
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