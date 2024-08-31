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عباس عبد الرضا: نثمن جهود الاتحاد :فريق سار لكرة الطاولة يشارك في البطولة العربية

8/31/2024 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يغادر‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بنادي‭ ‬سار‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الـ35‭ ‬المقررة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬يطمح‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬صورة‭ ‬مشرفة‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬صفوفها‭ ‬بأفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬الرياضي‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬والشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬حيث‭ ‬عبر‭ ‬عباس‭ ‬عبدالرضا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬للشيخة‭ ‬حياة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬ومساندتها‭ ‬للفريق‭ ‬وتسهيل‭ ‬مهمته‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬احتياجات‭ ‬النادي‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المعنوي‭ ‬والمادي‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مشاركة‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬النادي‭ ‬خلال‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وعن‭ ‬استعدادات‭ ‬الفريق‭ ‬للبطولة‭ ‬قال‭ ‬سيد‭ ‬عدنان‭ ‬عبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭: ‬‮«‬الفريق‭ ‬بدأ‭ ‬الاستعداد‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭ ‬المكثفة‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬سيد‭ ‬صادق‭ ‬المحفوظ،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬الاعداد‭ ‬قصيرة‭ ‬جدا‭ ‬فإننا‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬يليق‭ ‬بمكانة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭. ‬ويترأس‭ ‬الوفد‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬صادق‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬ويضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬المدرب‭ ‬سيد‭ ‬صادق‭ ‬المحفوظ‭ ‬واللاعبين‭ ‬أنور‭ ‬مكي‭ ‬وإلياس‭ ‬الياسي‭ ‬وعلي‭ ‬رضي‭ ‬وسيد‭ ‬مرتضى‭ ‬حسين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتحق‭ ‬بالوفد‭ ‬اللاعب‭ ‬المحترف‭ ‬الفرنسي‭ ‬رابينوت‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

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