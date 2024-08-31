عباس عبد الرضا: نثمن جهود الاتحاد :فريق سار لكرة الطاولة يشارك في البطولة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يغادر فريق كرة الطاولة بنادي سار إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال في نسختها الـ35 المقررة خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري، حيث يطمح النادي إلى تقديم صورة مشرفة لكرة الطاولة البحرينية في هذه البطولة التي تشهد مشاركة أفضل الفرق من مختلف الدول العربية التي دعمت صفوفها بأفضل اللاعبين المحترفين للمنافسة على المراكز الأولى في هذه النسخة.
وتأتي مشاركة نادي سار الرياضي بدعم من الاتحاد البحريني لكرة الطاولة والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، حيث عبر عباس عبدالرضا رئيس مجلس الادارة عن خالص شكره للشيخة حياة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة على دعمها ومساندتها للفريق وتسهيل مهمته للمشاركة في البطولة العربية وحرصها الدائم على متابعة احتياجات النادي وتقديم الدعم المعنوي والمادي والذي أسهم بشكل كبير في دعم مشاركة النادي في البطولة رغم الصعوبات التي واجهت النادي خلال الاستعداد للمشاركة في البطولة.
وعن استعدادات الفريق للبطولة قال سيد عدنان عبدالله رئيس الجهاز: «الفريق بدأ الاستعداد للبطولة من خلال التدريبات المكثفة بقيادة المدرب سيد صادق المحفوظ، وعلى الرغم من أن فترة الاعداد قصيرة جدا فإننا نأمل أن نتمكن من تقديم مستوى يليق بمكانة كرة الطاولة البحرينية خلال المشاركة في البطولة». ويترأس الوفد الأمين المالي صادق عبدالرضا، ويضم كلا من المدرب سيد صادق المحفوظ واللاعبين أنور مكي وإلياس الياسي وعلي رضي وسيد مرتضى حسين، على أن يلتحق بالوفد اللاعب المحترف الفرنسي رابينوت الذي تم التعاقد معه لتمثيل الفريق في البطولة.
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