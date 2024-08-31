الاتحاد البحريني يحتفظ بمقعديه بالاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
احتفظ الاتحاد البحريني للكرة الطائرة بمقعديه في الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة بعدما فاز اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعضوية الاتحاد القاري وفاز حسن الفرساني كعضو في الاتحاد القاري بمنصب المدقق المالي.
جاء ذلك في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة خلال اجتماع الجمعية العمومية الخامسة والعشرين للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأسفرت الانتخابات التي جرت عن فوز الفلبيني رامون سوزارا برئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة، خلال التصويت الذي شارك فيه 63 اتحادا آسيويا من أصل 65، بينما غاب اتحادان فقط عن الحضور.
واحتفظ علي غانم الكواري رئيس الاتحادين القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة بمنصبه كنائب تنفيذي لرئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، كما فاز بعضوية الاتحاد الدولي، وتم خلال الجمعية العمومية إعلان انضمام الأميرة آية بنت فيصل رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة إلى مجلس إدارة الاتحادين الآسيوي والدولي، وذلك بعد فوزها بعضوية الاتحاد الدولي عن غرب آسيا.
كما حصل المهندس إبراهيم المقبالي رئيس الاتحاد العماني على عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي وتم اعتماده احتياطي أول لعضوية الاتحاد الدولي.
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