الاتحاد البحريني يحتفظ بمقعديه بالاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التايلاندية‭ ‬بانكوك‭.‬

وأسفرت‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الفلبيني‭ ‬رامون‭ ‬سوزارا‭ ‬برئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة،‭ ‬خلال‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬63‭ ‬اتحادا‭ ‬آسيويا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬65،‭ ‬بينما‭ ‬غاب‭ ‬اتحادان‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭.‬

واحتفظ‭ ‬علي‭ ‬غانم‭ ‬الكواري‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬القطري‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بمنصبه‭ ‬كنائب‭ ‬تنفيذي‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬بعضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬إعلان‭ ‬انضمام‭ ‬الأميرة‭ ‬آية‭ ‬بنت‭ ‬فيصل‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحادين‭ ‬الآسيوي‭ ‬والدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بعضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬المقبالي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العماني‭ ‬على‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬وتم‭ ‬اعتماده‭ ‬احتياطي‭ ‬أول‭ ‬لعضوية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬