حطمت رقمها والرقم الآسيوي ورقم اللقاء:وينفرد تفوز بجولة روما وتقترب من تحطيم الرقم العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬استطاعت‭ ‬العداءة‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬أن‭ ‬تحطم‭ ‬الرقم‭ ‬العالمي‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬المسجل‭ ‬باسمها‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬حطمت‭ ‬الرقم‭ ‬الآسيوي‭ ‬ورقم‭ ‬اللقاء‭.‬

وتفوقت‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬العداءة‭ ‬الأوغندية‭ ‬‮«‬بيروث‭ ‬جيموتاي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قطعت‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬8‭.‬48‭.‬03‭ ‬دقائق‭ ‬والعداءة‭ ‬الكينية‭ ‬‮«‬فيث‭ ‬جيروتيج‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أنهت‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬8‭.‬57‭.‬65‭ ‬دقائق‭.‬

وأصبحت‭ ‬وينفرد‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬تحطيم‭ ‬الرقم‭ ‬العالمي‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬العداءة‭ ‬بياتريس‭ ‬تشيبكويتش‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬

وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‭ ‬للعداءة‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬الأولمبي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬بعدما‭ ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬قدره‭ ‬8‭.‬43‭.‬25‭ ‬دقيقة‭ ‬لتحطم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الأولمبي‭ ‬السابق‭ ‬8‭.‬58‭.‬81‭ ‬دقائق،‭ ‬المسجل‭ ‬باسم‭ ‬الروسية‭ ‬جولنارا‭ ‬غالكينا‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

وتسير‭ ‬وينفرد‭ ‬يافي‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬سباق‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الماسي‭ ‬بعدما‭ ‬أحرزت‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭ ‬فيما‭ ‬تمتلك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الرائعة‭ ‬اثر‭ ‬فوزها‭ ‬بذهبية‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬2023‭ ‬وذهبية‭ ‬آسياد‭ ‬هانغزو‭ ‬2022‭.‬