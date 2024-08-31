حطمت رقمها والرقم الآسيوي ورقم اللقاء:وينفرد تفوز بجولة روما وتقترب من تحطيم الرقم العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واصلت البطلة الأولمبية والعالمية العداءة وينفرد يافي مسيرتها الرائعة في سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات بعدما حققت المركز الأول في جولة روما بالدوري الماسي لألعاب القوى بزمن 8.44.39 دقائق بفارق بسيط عن الرقم القياسي العالمي 8.44.32 دقيقة.
وبهذه النتيجة استطاعت العداءة وينفرد يافي أن تحطم الرقم العالمي لهذا الموسم المسجل باسمها كما أنها حطمت الرقم الآسيوي ورقم اللقاء.
وتفوقت وينفرد يافي في السباق على العداءة الأوغندية «بيروث جيموتاي» التي قطعت مسافة السباق بزمن 8.48.03 دقائق والعداءة الكينية «فيث جيروتيج» التي أنهت السباق بزمن 8.57.65 دقائق.
وأصبحت وينفرد قريبة من تحطيم الرقم العالمي المسجل باسم العداءة بياتريس تشيبكويتش في 2018.
وتأتي تلك النتيجة المتميزة للعداءة وينفرد يافي بعد أقل من شهر ونصف على الإنجاز الأولمبي الذي حققته في أولمبياد باريس 2024 بعدما فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية في ذات السباق بزمن قدره 8.43.25 دقيقة لتحطم الرقم القياسي الأولمبي السابق 8.58.81 دقائق، المسجل باسم الروسية جولنارا غالكينا عام 2008.
وتسير وينفرد يافي بخطى ثابتة في المنافسة على لقب سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات في الدوري الماسي بعدما أحرزت اللقب في نسخة 2023 فيما تمتلك العديد من الإنجازات في مسيرتها الرائعة اثر فوزها بذهبية بطولة العالم 2023 وذهبية آسياد هانغزو 2022.
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