في حفل بهيج عرف حضورا رسميا وجماهيريا غفيرا:سلمان بن محمد يشهد ختام دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت فعاليات دورة العاب خالد بن حمد لجيل الذهب في نسختها الأولى، بحفل جماهيري بهيج شهده سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وعدد كبير من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضة والمسؤولين والشخصيات.
وأقيم الحفل الختامي في صالة عيسى بن راشد بمدنية عيسى الرياضية، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير، حيث أشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بالنجاح الكبير الذي حققته دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب، مؤكداً سموه أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يولي مسألة تطوير الفئات العمرية أهمية كبرى، من خلال دعم جهود اكتشاف وصقل المواهب، الذي يأتي على سلم الأولويات والاهتمامات لمواصلة العطاء وتعزيز مكتسبات الرياضة البحرينية، حيث جاء الهدف من إقامة هذه الدورة الى إشراك أكبر عدد من الاتحادات الرياضية في مبادرة جيل الذهب، وإتاحة المجال أمامهم لتطوير برامجهم الخاصة باكتشاف المواهب في إطار المبادرة.
وعبّر سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة عن سعادته بما تحقق من أهداف في إقامة مبادرة دوري خالد بن حمد لجيل الذهب خلال الموسمين الماضيين، منوهاً بنتائج منتخبات لعبة كرة اليد، وكرة الطائرة وكرة السلة في مشاركتهم الخارجية مؤخراً والتي كانت ثمرة مباشرة لجيل الذهب، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية الاهتمام بالقاعدة الرياضية وجعلها من الأولويات الرئيسية لحصد المزيد من المكاسب مستقبلاً.
كما أشاد سموه بالاهتمام الذي أولته الاتحادات والأندية الرياضية في دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب وحرصها على المشاركة في الدورة، معرباً عن سعادته بازدياد أعداد المشاركين والتفاعل الكبير من قبل أولياء الأمور على مشاركة أبنائهم، ما يعكس قدر الاهتمام من الجميع على تأسيس قاعدة صلبة لتطوير اللاعبين الصغار في بداية مشوارهم من النواحي الفنية والبدنية والذهنية.
وأشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لدورة ألعاب خالد بن حمد وبالكوادر البحرينية الشابة من إداريين ومتطوعين وإعلاميين خلال إقامة الفعاليات والتي كان لها الدور الرئيسي في نجاح الفعالية وظهورها بالصورة المطلوبة.
وتخلل الحفل الختامي لدورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب كلمة للدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، عبر فيها عن شكره إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على مبادرة جيل الذهب، وأكد أن هذه المبادرة لاقت الصدى الكبير في الشارع الرياضي والتفاعل الواضح من قبل الجميع، مشيداً بالنتائج التي حققتها المبادرة على الرياضات البحرينية في مختلف المناسبات والمشاركات المحلية والخارجية.
وشهدت الفعالية عدداً من العروض الفنية وتقديم مقتطفات عن الألعاب المشاركة في الدورة، وفي ختام الحفل أقيم طابور العرض المكون من جميع اللاعبين المشاركين في دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب وتم تكريمهم من
قبل
راعي
الحفل.
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