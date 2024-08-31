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في حفل بهيج عرف حضورا رسميا وجماهيريا غفيرا:سلمان بن محمد يشهد ختام دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب

8/31/2024 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬اختتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬دورة‭ ‬العاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى،‭ ‬بحفل‭ ‬جماهيري‭ ‬بهيج‭ ‬شهده‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الأندية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضة‭ ‬والمسؤولين‭ ‬والشخصيات‭.‬

وأقيم‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بمدنية‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضية،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬رسمي‭ ‬وجماهيري‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يولي‭ ‬مسألة‭ ‬تطوير‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬سلم‭ ‬الأولويات‭ ‬والاهتمامات‭ ‬لمواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكتسبات‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الى‭ ‬إشراك‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬جيل‭ ‬الذهب،‭ ‬وإتاحة‭ ‬المجال‭ ‬أمامهم‭ ‬لتطوير‭ ‬برامجهم‭ ‬الخاصة‭ ‬باكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المبادرة‭. ‬

وعبّر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬مبادرة‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬خلال‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بنتائج‭ ‬منتخبات‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد،‭ ‬وكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الخارجية‭ ‬مؤخراً‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬ثمرة‭ ‬مباشرة‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬استراتيجية‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالقاعدة‭ ‬الرياضية‭ ‬وجعلها‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬مستقبلاً‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬أولته‭ ‬الاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بازدياد‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركين‭ ‬والتفاعل‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬أبنائهم،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬قدر‭ ‬الاهتمام‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬قاعدة‭ ‬صلبة‭ ‬لتطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوارهم‭ ‬من‭ ‬النواحي‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬والذهنية‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬وبالكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬إداريين‭ ‬ومتطوعين‭ ‬وإعلاميين‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الفعالية‭ ‬وظهورها‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭.‬

وتخلل‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لدورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬كلمة‭ ‬للدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬جيل‭ ‬الذهب،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لاقت‭ ‬الصدى‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬والتفاعل‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجميع،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالنتائج‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬الرياضات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬والمشاركات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭.‬

وشهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الفنية‭ ‬وتقديم‭ ‬مقتطفات‭ ‬عن‭ ‬الألعاب‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬أقيم‭ ‬طابور‭ ‬العرض‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬وتم‭ ‬تكريمهم‭ ‬من
قبل
راعي‮
‬الحفل‭.‬

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