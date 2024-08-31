تضرر 4 سيارات بسبب عدم ترك المسافة القانونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: عبدالأمير السلاطنة
تضررت أربع سيارات إثر حادث مروري وقع عصر أمس السبت على شارع الشيخ عيسى بن سلمان من دون وقوع إصابات.
وتشير التفاصيل الاولية للحادث إلى أن شابا خليجيا كان يقود سيارته في الساعة الثانية والنصف من عصر أمس على شارع الشيخ عيسى بن سلمان وبسبب عدم الانتباه وعدم ترك المسافة القانونية بين المركبات اصطدم بسيارة اخرى تسير امامه مما أدى الى اصطدام سيارتين اخرى، نتج الحادث عن تضرر 4 سيارات أحدهم بتلفيات كبيرة من دون وقوع اصابات.
وفور وقوع الحادث حضر دورية شرطة النجدة وتم تسهيل سير المركبات القادمة في نفس المسار لحين وصول شرطة المرور وتم ازاحة السيارتين، وبعدها فُتح التحقيق لمعرفة اسبابه.
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