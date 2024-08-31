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تضرر 4 سيارات بسبب عدم ترك المسافة القانونية

8/31/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


تضررت‭ ‬أربع‭ ‬سيارات‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وقع‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬الاولية‭ ‬للحادث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شابا‭ ‬خليجيا‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وبسبب‭ ‬عدم‭ ‬الانتباه‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬المسافة‭ ‬القانونية‭ ‬بين‭ ‬المركبات‭ ‬اصطدم‭ ‬بسيارة‭ ‬اخرى‭ ‬تسير‭ ‬امامه‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬اصطدام‭ ‬سيارتين‭ ‬اخرى،‭ ‬نتج‭ ‬الحادث‭ ‬عن‭ ‬تضرر‭ ‬4‭ ‬سيارات‭ ‬أحدهم‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬اصابات‭.‬

وفور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬حضر‭ ‬دورية‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وتم‭ ‬تسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المسار‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬ازاحة‭ ‬السيارتين،‭ ‬وبعدها‭ ‬فُتح‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسبابه‭.‬

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