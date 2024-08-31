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إتلاف شحنة حقائب نسائية مقلدة لماركة عالمية مسجلة في البحرين

8/31/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬بإتلاف‭ ‬شحنة‭ ‬حقائب‭ ‬مستوردة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مجهولة‭ ‬المنشأ‭ ‬ومقلدة‭ ‬لماركة‭ ‬شهيرة‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬السلع‭ ‬مقلدة‭ ‬وتحمل‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬علامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬مسجلة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭.‬

وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬أشارت‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قامت‭ ‬باستيراد‭ ‬بضائع‭ ‬مقلدة‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬حقائب‭ ‬منتجة‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬مقلدة‭ ‬لعلامتها‭ ‬التجارية‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬عليها‭ ‬دلالة‭ ‬المنشأ‭ ‬بغرض‭ ‬تضليل‭ ‬الجمهور‭ ‬والإضرار‭ ‬بالمدعية،‭ ‬وحاولت‭ ‬إدخال‭ ‬هذه‭ ‬البضاعة‭ ‬المقلدة‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجمركي،‭ ‬فطلبت‭ ‬الحكم‭ ‬بإثبات‭ ‬التعدي‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬باستيرادها‭ ‬بضائع‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المقلدة‭ ‬المملوكة‭ ‬لها،‭ ‬والحكم‭ ‬بمصادرة‭ ‬البضائع‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المقلدة‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬وإتلافها‭ ‬على‭ ‬نفقتها‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬أنه‭ ‬لصاحب‭ ‬الحق،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬أسباب‭ ‬سائغة‭ ‬تحمله‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بإمكان‭ ‬استيراد‭ ‬سلع‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامته‭ ‬التجارية‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬طلبًا‭ ‬كتابيًا‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬لوقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬بتداولها،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطلب‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بأدلة‭ ‬تكفي‭ ‬لإقناع‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬بوجود‭ ‬تعدٍّ،‭ ‬بحسب‭ ‬الظاهر،‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬العلامة،‭ ‬وأن‭ ‬يشتمل‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الكافية‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬توافرها‭ ‬لدى‭ ‬الطالب‭ ‬لتمكين‭ ‬الجهة‭ ‬المذكورة‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬بصورة‭ ‬معقولة‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬المعنية‭.‬

وقالت‭: ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬أن‭ ‬تخطر‭ ‬الطالب‭ ‬كتابة‭ ‬بقرارها‭ ‬بشأن‭ ‬طلبه‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬ويسري‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬قبول‭ ‬الطلب‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديمه‭ ‬أو‭ ‬للفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬مدة‭ ‬حماية‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬أيهما‭ ‬أقرب،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬فترة‭ ‬أقصر،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬أن‭ ‬تكلف‭ ‬الطالب‭ ‬بتقديم‭ ‬كفالة‭ ‬مناسبة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لحماية‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬والسلطات‭ ‬المختصة‭ ‬ولمنع‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬وقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الحق‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الغير،‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬قرارًا‭ ‬بوقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عن‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة‭ ‬أو‭ ‬العابرة‭ (‬الترانزيت‭) ‬أو‭ ‬المعدّة‭ ‬للتصدير‭ ‬إثر‭ ‬ورودها‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الجمركية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لولايتها،‭ ‬وذلك‭ ‬إذا‭ ‬توفرت‭ ‬أدلة‭ ‬كافية‭ -‬بحسب‭ ‬الظاهر‭- ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬علامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬مسجلة‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭.‬

وإذا‭ ‬ثبت‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬تقرر‭ ‬وقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عنها‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬مسجلة‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬وجب‭ ‬الحكم‭ ‬بإتلاف‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬مستوردها،‭ ‬أو‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬خارج‭ ‬القنوات‭ ‬التجارية‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الإتلاف‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬بالبيئة‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنه‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬خطاب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ - ‬إدارة‭ ‬التخليص‭ ‬الجمركي‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬قام‭ ‬بجلب‭ ‬بضاعة‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحقائب‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمدعية،‭ ‬وحاول‭ ‬إدخالها‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجمركي،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬ولم‭ ‬يدفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬او‭ ‬دفاع‭ ‬ينال‭ ‬منها‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬إجابة‭ ‬المدعية‭ ‬إلى‭ ‬طلبها‭ ‬والقضاء‭ ‬بإتلاف‭ ‬هذه‭ ‬البضاعة‭ ‬على‭ ‬نفقته،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬إتلاف‭ ‬البضاعة‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬على‭ ‬نفقته،‭ ‬وألزمت‭ ‬الاخير‭ ‬رسوم‭ ‬ومصروفات‭ ‬الدعوى‭ ‬ومبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

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