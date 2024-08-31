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إسرائيل تشتري إعلانات على ((جوجل)) للتشهير بـ((الأونروا))

8/31/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ (‬روسيا‭ ‬اليوم‭): ‬أكد‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تشتري‭ ‬إعلانات‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬‭ ‬‮«‬للتشهير‭ ‬بالوكالة‮»‬،‭ ‬ومنع‭ ‬التبرع‭ ‬لها‭.‬

وأضاف‭ ‬لازاريني‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬كجزء‭ ‬من‭ ‬حملتها‭ ‬لتقويض‭ ‬وتشويه‭ ‬سمعة‭ ‬الأونروا،‭ ‬قامت‭ ‬حكومة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشراء‭ ‬إعلانات‭ ‬على‭ ‬‮«‬جوجل‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬التبرعات‭ ‬للوكالة،‭ ‬والقيام‭ ‬بحملة‭ ‬تشهير‭ ‬ضدها‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يضر‭ ‬بسمعة‭ ‬الوكالة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬الأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬يعرض‭ ‬حياة‭ ‬موظفينا‭ ‬للخطر‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬مفوض‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بوجوب‭ ‬وقف‭ ‬الجهود‭ ‬المتعمدة‭ ‬لنشر‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬والتحقيق‭ ‬فيها‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬والخاطئة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يستخدم‭ ‬سلاحا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشركات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تواصل‭ ‬تحقيق‭ ‬الربح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬لازاريني‭ ‬‮«‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬اللوائح‭ ‬لمكافحة‭ ‬التضليل‭ ‬وخطاب‭ ‬الكراهية‮»‬‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المنصات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأونروا‭ ‬أكثر‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬استجابة‭ ‬للأزمة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬شددت‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تصعيد‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬حملة‭ ‬التحريض‭ ‬ضد‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭)‬،‭ ‬عبر‭ ‬شرائها‭ ‬إعلانات‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬جوجل‭ ‬للتشهير‭ ‬بالوكالة‭ ‬وموظفيها‭ ‬وشيطنتهم،‭ ‬ودعوة‭ ‬المستخدمين‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التبرع‭ ‬لها‭ ‬هو‭ ‬سلوك‭ ‬إجرامي،‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬سياسة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الساعية‭ ‬لإنهاء‭ ‬دور‭ ‬الوكالة‭ ‬الإنساني‭ ‬والقانوني،‭ ‬وحرمان‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حملة‭ ‬الإبادة‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدولية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تقف‭ ‬اليوم‭ ‬شاهدا‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬وإرهاب‭ ‬حكومة‭ ‬المتطرفين‭ ‬الصهاينة،‭ ‬واستهدافها‭ ‬المتعمّد‭ ‬لكل‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬موظفو‭ ‬الإغاثة،‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الرضوخ‭ ‬لتهديدات‭ ‬وإجراءات‭ ‬الاحتلال،‭ ‬وفضح‭ ‬جرائمه‭ ‬وأساليبه‭ ‬الفاشية،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬معاناة‭ ‬شعبنا‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وشطب‭ ‬حقوقه‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حقّه‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أرضه‭ ‬ودياره‭ ‬التي‭ ‬هُجِّر‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬تعرضت‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬لهجوم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬وتشويه‭ ‬ممنهج‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مزاعم‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬12‭ ‬موظفا‭ ‬يعملون‭ ‬لدى‭ ‬الوكالة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬18‭ ‬دولة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬تمويلها‭ ‬لها،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬والدول‭ ‬تراجعت‭ ‬عن‭ ‬قراراتها،‭ ‬وأفرجت‭ ‬عن‭ ‬تمويلات‭ ‬للوكالة‭ ‬عقب‭ ‬تحقيقات‭ ‬أممية‭ ‬أثبتت‭ ‬عدم‭ ‬صحة‭ ‬تلك‭ ‬المزاعم‭.‬

تأسست‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬1949،‭ ‬وتم‭ ‬تفويضها‭ ‬بتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬والحماية‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عملياتها‭ ‬الخمس‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭.‬

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