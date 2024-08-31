معارك لليوم الرابع في جنين بالضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
جنين
– الوكالات: دارت معارك في مدينة جنين أمس مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع تواليا عدوانه على الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلَن ليل الجمعة انه قتل فلسطينيين بزعم اعتزامهما تنفيذ هجمات قرب مستوطنات.
وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، استمر القتال في مدينة جنين ومخيمها.
وأفاد مصور لفرانس برس أمس بأن أصوات إطلاق النار تتردد في أنحاء جنين التي خلت شوارعها من الحركة، باستثناء العربات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا الى تحليق طائرات مسيّرة في أجوائها صباحا.
وأفاد موقع «حدشوت بزمان» بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباكات في مخيم جنين أمس.
وفي وقت سابق من أمس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني وصفته بالـصعب في مخيم جنين وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لإجلاء جنود إسرائيليين تعرضوا لإصابات.
كما وصلت سيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث لنقل مصابين من الجنود في المخيم.
ونقلت حسابات إعلامية فلسطينية عن بيان «كتائب المجاهدين» في جنين: «بعد عودة مقاتلينا من محاور الاشتباك أكدوا استهدافهم للقوات العسكرية المحتشدة في شارع الناصرة في جنين بعبوتين شديدتي الانفجار وأكدوا رصد تراجع قوات العدو بعد عملية الاستهداف».
من جهته، أكد مصدر قيادي في «كتائب القسام» أن «الكتائب وفصائل المقاومة أعدت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك».
وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة، أعلن الجيش الإسرائيلي انه قتل فلسطينيين ليل الجمعة السبت بزعم انهما كانا يعتزمان تنفيذ هجمات باستخدام عبوات ناسفة قرب مستوطنات.
وأعلن الجيش بأن فلسطينيا حاول تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة قرب تجمع مستوطنات غوش عتصيون، فيما قام آخر بـ«التسلل الى (مستوطنة) كرمي تسور».
وأوضح في بيان «أن سيارة انفجرت عند محطة وقود قرب غوش عتصيون.
وبشأن مستوطنة كرمي تسور، أوضح الجيش أن فلسطينيا تسلل الى المجمع (مستقلا سيارة)، ما دفع مسؤول الأمن الى مطاردته بسيارته»، مشيرا الى وقوع اصطدام بين السيارتين ما أدى الى القضاء على الفلسطيني بعيد ذلك.
واضاف أن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة الفلسطيني.
من جهتها، تحدثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن «عملية بطولية مزدوجة» بينما رحبت الجهاد الإسلامي بـ«عملية نوعية مزدوجة».
واستشهد 20 فلسطينيا خلال ثلاثة أيام في عدوان واسع النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، بدأته اسرائيل الأربعاء، مع تواصل عدوانها على قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة تسجيل استشهاد 20 شخصا منذ الأربعاء، بينهم شابان يبلغان 13 و17 عاما، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن رجلا يبلغ 82 عاما من بين الشهداء.
وأعلنت حماس وحركة الجهاد الإسلامي أن 13 على الأقل من الشهداء ينتمون إلى جناحيهما العسكريين، كتائب القسام وسرايا القدس.
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