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معارك لليوم الرابع في جنين بالضفة الغربية المحتلة

8/31/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنين‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬دارت‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لليوم‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬حيث‭ ‬أعلَن‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬انه‭ ‬قتل‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بزعم‭ ‬اعتزامهما‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬قرب‭ ‬مستوطنات‭. ‬

وفي‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬استمر‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومخيمها‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصور‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬أصوات‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬جنين‭ ‬التي‭ ‬خلت‭ ‬شوارعها‭ ‬من‭ ‬الحركة،‭ ‬باستثناء‭ ‬العربات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬تحليق‭ ‬طائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬في‭ ‬أجوائها‭ ‬صباحا‭. ‬

وأفاد‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬حدشوت‭ ‬بزمان‮»‬‭ ‬بمقتل‭ ‬جندي‭ ‬وإصابة‭ ‬4‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬الاشتباكات‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬أمس‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بوقوع‭ ‬حدث‭ ‬أمني‭ ‬وصفته‭ ‬بالـصعب‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬وانتشرت‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيديوهات‭ ‬وصور‭ ‬لإجلاء‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬تعرضوا‭ ‬لإصابات‭.‬

كما‭ ‬وصلت‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬لنقل‭ ‬مصابين‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬المخيم‭.‬

ونقلت‭ ‬حسابات‭ ‬إعلامية‭ ‬فلسطينية‭ ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬المجاهدين‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنين‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬مقاتلينا‭ ‬من‭ ‬محاور‭ ‬الاشتباك‭ ‬أكدوا‭ ‬استهدافهم‭ ‬للقوات‭ ‬العسكرية‭ ‬المحتشدة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الناصرة‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬بعبوتين‭ ‬شديدتي‭ ‬الانفجار‭ ‬وأكدوا‭ ‬رصد‭ ‬تراجع‭ ‬قوات‭ ‬العدو‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬الاستهداف‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬‮«‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكتائب‭ ‬وفصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬أعدت‭ ‬نفسها‭ ‬لأيام‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬والاشتباك‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬جنوب‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬انه‭ ‬قتل‭ ‬فلسطينيين‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬بزعم‭ ‬انهما‭ ‬كانا‭ ‬يعتزمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬باستخدام‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬قرب‭ ‬مستوطنات‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬بأن‭ ‬فلسطينيا‭ ‬حاول‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬بسيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬قرب‭ ‬تجمع‭ ‬مستوطنات‭ ‬غوش‭ ‬عتصيون،‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬آخر‭ ‬بـ«التسلل‭ ‬الى‭ (‬مستوطنة‭) ‬كرمي‭ ‬تسور‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أن‭ ‬سيارة‭ ‬انفجرت‭ ‬عند‭ ‬محطة‭ ‬وقود‭ ‬قرب‭ ‬غوش‭ ‬عتصيون‭.‬

وبشأن‭ ‬مستوطنة‭ ‬كرمي‭ ‬تسور،‭ ‬أوضح‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬فلسطينيا‭ ‬تسلل‭ ‬الى‭ ‬المجمع‭ (‬مستقلا‭ ‬سيارة‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬مسؤول‭ ‬الأمن‭ ‬الى‭ ‬مطاردته‭ ‬بسيارته‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬وقوع‭ ‬اصطدام‭ ‬بين‭ ‬السيارتين‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بعيد‭ ‬ذلك‭. ‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬انفجرت‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تحدثت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬عن‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬بطولية‭ ‬مزدوجة‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬رحبت‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬بـ«عملية‭ ‬نوعية‭ ‬مزدوجة‮»‬‭. ‬

واستشهد‭ ‬20‭ ‬فلسطينيا‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬عدوان‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بدأته‭ ‬اسرائيل‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الجمعة‭ ‬تسجيل‭ ‬استشهاد‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بينهم‭ ‬شابان‭ ‬يبلغان‭ ‬13‭ ‬و17‭ ‬عاما،‭ ‬وفق‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬وفا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أن‭ ‬رجلا‭ ‬يبلغ‭ ‬82‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حماس‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أن‭ ‬13‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬جناحيهما‭ ‬العسكريين،‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬وسرايا‭ ‬القدس‭.‬

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