عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي لغزة وسط استعدادات للتطعيم من شلل الأطفال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تطعيم‭ ‬نحو‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬من‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

وقال‭ ‬يوسف‭ ‬أبو‭ ‬الريش‭ ‬وكيل‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬فرق‭ ‬التطعيم‭ ‬ستحاول‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬لكنه‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬الوقف‭ ‬الشامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يضمن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭. ‬

وأضاف‭ ‬لصحفيين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬إن‭ ‬أراد‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬لها‭ ‬النجاح‭ (‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭).. ‬والكل‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفيروس‭ ‬لا‭ ‬يقف‭ ‬عند‭ ‬حدود،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭. ‬

وبدأ‭ ‬أطباء‭ ‬في‭ ‬تطعيم‭ ‬بعض‭ ‬الأطفال‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬تحرك‭ ‬رمزي‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬الرسمية‭. ‬

وتأتي‭ ‬الحملة‭ ‬عقب‭ ‬تأكيد‭ ‬صدر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬طفلا‭ ‬أصيب‭ ‬بشلل‭ ‬جزئي‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬السلالة‭ ‬2،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولو‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التطعيم‭ ‬مرتين‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬فاصل‭ ‬مدته‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭ ‬بين‭ ‬الجرعتين‭ ‬حتى‭ ‬تنجح‭ ‬الحملة‭. ‬

لكنهم‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تحديات‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬دمره‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬تقريبا‭. ‬

ميدانيا‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬اعتداءات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬19‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

واستشهد‭ ‬تسعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة،‭ ‬بينهم‭ ‬امرأتان،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬بالمخيم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الطبيب‭ ‬مروان‭ ‬أبو‭ ‬نصار‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬نقلت‭ ‬جثامينهم‭. ‬

وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬الكحلوت‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬سقوط‭ ‬شهداء‭ ‬وجرحى‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وبحسب‭ ‬صور‭ ‬بثتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬لجأ‭ ‬رجال‭ ‬الإنقاذ‭ ‬إلى‭ ‬أضواء‭ ‬المشاعل‭ ‬أو‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬لنقل‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف،‭ ‬بينما‭ ‬بحث‭ ‬آخرون‭ ‬عن‭ ‬مفقودين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وفي‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬أفاد‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬باستشهاد‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬لمنزل‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسعفون‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬ومصادر‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬وجماعات‭ ‬أخرى‭ ‬يخوضون‭ ‬قتالا‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬بشمال‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تنفذ‭ ‬الدبابات‭ ‬عمليات‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬وفي‭ ‬رفح‭. ‬

وعادت‭ ‬عائلات‭ ‬إلى‭ ‬مناطقها‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بجنوب‭ ‬القطاع‭ ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬هجوما‭ ‬استمر‭ ‬22‭ ‬يوما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفها‭. ‬وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬سويت‭ ‬بالأرض‭ ‬وأبنية‭ ‬وبنى‭ ‬تحتية‭ ‬مدمَّرة‭. ‬

وتسبّب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باستشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40691‭ ‬شخصا،‭ ‬وفقا‭ ‬لآخر‭ ‬أرقام‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭. ‬وتؤكد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الشهداء‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬

وعلى‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اللبنانية‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬بسرب‭ ‬من‭ ‬المسيّرات‭ ‬الانقضاضية‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬كتيبة‭ ‬السهل‭ ‬في‭ ‬ثكنة‭ ‬بيت‭ ‬هلل‭ ‬ردا‮»‬‭ ‬على‭ ‬القصف‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬