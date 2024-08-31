عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي لغزة وسط استعدادات للتطعيم من شلل الأطفال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القاهرة/غزة - (رويترز): قالت سلطات الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 48 شخصا استشهدوا أمس في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، فيما وقعت اشتباكات في مناطق بوسط القطاع وجنوبه قبيل انطلاق حملة مزمعة للتطعيم من شلل الأطفال.
ومن المنتظر أن تبدأ الأمم المتحدة في تطعيم نحو 640 ألف طفل من شلل الأطفال في مناطق محددة من قطاع غزة في حملة تعتمد على وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وقال يوسف أبو الريش وكيل وزير الصحة في غزة إن فرق التطعيم ستحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المناطق، لكنه ذكر أن الوقف الشامل لإطلاق النار فقط هو ما قد يضمن الوصول إلى ما يكفي من الأطفال.
وأضاف لصحفيين في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع: «إن هذه الحملة إن أراد المجتمع الدولي أن يكتب لها النجاح (فيجب أن يدعو إلى وقف إطلاق النار).. والكل يعلم أن هذا الفيروس لا يقف عند حدود، ويمكن أن يصل إلى كل مكان».
وبدأ أطباء في تطعيم بعض الأطفال أمس في مستشفى ناصر في تحرك رمزي قبل انطلاق الحملة الرسمية.
وتأتي الحملة عقب تأكيد صدر الأسبوع الماضي مفاده أن طفلا أصيب بشلل جزئي بسبب فيروس شلل الأطفال من السلالة 2، وهي أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عاما.
ويقول مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 90 بالمائة من الأطفال بحاجة إلى التطعيم مرتين مع وجود فاصل مدته أربعة أسابيع بين الجرعتين حتى تنجح الحملة.
لكنهم أشاروا إلى وجود تحديات هائلة في القطاع الفلسطيني الذي دمره العدوان المستمر منذ 11 شهرا تقريبا.
ميدانيا قال مسعفون في مخيم النصيرات أمس إن اعتداءات إسرائيلية أدت إلى استشهاد 19 على الأقل.
واستشهد تسعة فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم امرأتان، في قصف صباح أمس على منزل في بالمخيم، بحسب ما أفاد الطبيب مروان أبو نصار وكالة فرانس برس في مستشفى العودة إلى حيث نقلت جثامينهم.
وأكد أحمد الكحلوت من الدفاع المدني في غزة سقوط شهداء وجرحى بعد غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع.
وبحسب صور بثتها وكالة فرانس برس لجأ رجال الإنقاذ إلى أضواء المشاعل أو الهواتف المحمولة لنقل المصابين إلى سيارات الإسعاف، بينما بحث آخرون عن مفقودين تحت الأنقاض.
وفي جنوب القطاع، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد خمسة أشخاص في قصف لمنزل في خان يونس.
وأضاف المسعفون أن أكثر من 30 آخرين استشهدوا في سلسلة هجمات في مناطق أخرى من غزة.
وقال سكان ومصادر من الفصائل الفلسطينية إن مقاتلين من حماس وحركة الجهاد وجماعات أخرى يخوضون قتالا ضد القوات الإسرائيلية في حي الزيتون بشمال غزة حيث تنفذ الدبابات عمليات منذ أيام وفي رفح.
وعادت عائلات إلى مناطقها في خان يونس بجنوب القطاع بعدما أنهى جيش الاحتلال هجوما استمر 22 يوما قال إنه كان يهدف إلى منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها. وأظهر مقطع مصور مناطق واسعة سويت بالأرض وأبنية وبنى تحتية مدمَّرة.
وتسبّب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باستشهاد ما لا يقل عن 40691 شخصا، وفقا لآخر أرقام لوزارة الصحة بغزة. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية الشهداء هم من النساء والأطفال.
وعلى الحدود الإسرائيلي اللبنانية أعلن حزب الله اللبناني في بيان أمس أنه «هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ردا» على القصف الاسرائيلية على قرى جنوب لبنان.
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