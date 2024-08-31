د. زكريا الخنجي يقدم ورشة عمل بصلالة حول تحقيق منظومة التنمية المستدامة في بيئة العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك الزميل الدكتور زكريا الخنجي في ملتقى التدريب والمدربين العربي المستدام الرابع والذي كان تحت عنوان (صناعة السعادة والرفاه الوظيفي في بيئة العمل) في صلالة، ولقد حوى الملتقى 10 أوراق عمل و4 ورش عمل قدمها خبراء من دول الخليج العربي وبعض الدول العربية، شملت تلك الأوراق جميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل وكيفية تطويرها وتحويلها من بيئة عمل اعتيادية إلى بيئة عمل متطورة مختلفة تتسم بالسعادة والتميز والتغيير. ولقد كان الملتقى نتيجة تضافر جهود بعض المؤسسات الخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مثل: نيوورد أكاديمي من دولة الكويت، والخنجي للحلول المتقدمة من مملكة البحرين، مركز الاستدامة من سلطنة عمان.
وقدم الدكتور الخنجي ورقة عمل وورشة عمل؛ فقد كانت ورقة الخاص الخاصة به بعنوان (مهارات التميز الإداري والتحسين المستمر لتطوير أداء الموظف والمسؤول)، وكانت هذه الورقة تجيب عن التساؤل الدائم للأفراد والمؤسسات، وهو: كيف يمكننا التميز في ظل وجود الكثير من المنافسات؟ وقام الدكتور بالإجابة عن هذا التساؤل المشروع من خلال توضيح بعض الخطط والاستراتيجيات التي يمكنها تطوير المهارات الفردية والمؤسسية وكذلك من خلال تطبيق بعض النماذج الأوروبية والآسيوية.
وكذلك قدم الدكتور الخنجي ورشة عمل بعنوان (تحقيق منظومة التنمية المستدامة في بيئة العمل) الذي أشار فيها إلى الكيفية المناسبة التي يمكن أن تنهجها بعض المؤسسات سواء الخاصة أو العامة للسعي إلى تحقيق منظومة وأهداف التنمية المستدامة في المؤسسات، وضرب بعض الأمثلة على ذلك، ومن ثم قامت مجموعات من المشاركين بتقديم بعض النماذج وأوراق العمل لبعض الأمثلة الأخرى من خلال تجاربهم الشخصية.
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