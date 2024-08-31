د. زكريا الخنجي يقدم ورشة عمل بصلالة حول تحقيق منظومة التنمية المستدامة في بيئة العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬الخنجي‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬وورشة‭ ‬عمل؛‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬ورقة‭ ‬الخاص‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬بعنوان‭ (‬مهارات‭ ‬التميز‭ ‬الإداري‭ ‬والتحسين‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬أداء‭ ‬الموظف‭ ‬والمسؤول‭)‬،‭ ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬تجيب‭ ‬عن‭ ‬التساؤل‭ ‬الدائم‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وهو‭: ‬كيف‭ ‬يمكننا‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المنافسات؟‭ ‬وقام‭ ‬الدكتور‭ ‬بالإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التساؤل‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توضيح‭ ‬بعض‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الفردية‭ ‬والمؤسسية‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬بعض‭ ‬النماذج‭ ‬الأوروبية‭ ‬والآسيوية‭.‬

وكذلك‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬الخنجي‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬بعنوان‭ (‬تحقيق‭ ‬منظومة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭) ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬الكيفية‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنهجها‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬سواء‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬العامة‭ ‬للسعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬منظومة‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وضرب‭ ‬بعض‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قامت‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬بتقديم‭ ‬بعض‭ ‬النماذج‭ ‬وأوراق‭ ‬العمل‭ ‬لبعض‭ ‬الأمثلة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجاربهم‭ ‬الشخصية‭. ‬