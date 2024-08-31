جامعة العلوم التطبيقية تقيم فعاليات تعريفية ببرامجها الأكاديمية والبرامج البريطانية من جامعة لندن ساوث بانك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تزامناً‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬فترة‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬تنظم‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬برامجها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبرامج‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تعريف‭ ‬كافة‭ ‬الطلبة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالالتحاق‭ ‬والتسجيل‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬بالمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬الجزئية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للطلبة،‭ ‬وجولة‭ ‬داخل‭ ‬الحرم‭ ‬الجامعي،‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬المختبرات،‭ ‬والقاعات‭ ‬الدراسية‭.‬

وتمتد‭ ‬فعاليات‭ ‬الأيام‭ ‬التعريفية‭ ‬بالجامعة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬لتشمل‭ ‬يوما‭ ‬تعريفيا‭ ‬ببرامج‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬بتاريخ‭ ‬1‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ثم‭ ‬يوماً‭ ‬تعريفيّاً‭ ‬بجميع‭ ‬برامج‭ ‬الجامعة‭ ‬بتاريخ‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬يليه‭ ‬يوم‭ ‬تعريفي‭ ‬ببرامج‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬بتاريخ‭ ‬4‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ثم‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬ببرامج‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬بتاريخ‭ ‬8‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وأخيراً‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬ببرامج‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬بتاريخ‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭.‬

وعن‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التعريفية،‭ ‬صرحت‭ ‬الأستاذة‭ ‬رقية‭ ‬محسن‭ ‬مديرة‭ ‬التسويق‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬أنها‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وتقديم‭ ‬النصائح‭ ‬والإرشادات‭ ‬للطلبة‭ ‬لاختيار‭ ‬التخصص‭ ‬المناسب‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬قدراتهم‭ ‬وميولهم‭ ‬وشغفهم‭ ‬العلمي،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬لقاء‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬الجامعة‭ ‬والبرامج‭ ‬البريطانية‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬للطالب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬العلمية‭ ‬المزدوجة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬وجامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬البريطانية‭.‬

أوضحت‭ ‬مديرة‭ ‬التسويق‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬سيستكملون‭ ‬تسجيلهم‭ ‬بالجامعة‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬سيحصلون‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬جزئية‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬ % 30‭ ‬إلى‭ ‬40 % ‭ ‬لجميع‭ ‬لمتقدمين‭ ‬للبرامج‭ ‬البريطانية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬خطوة‭ ‬تهتم‭ ‬بها‭ ‬الجامعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬والمجتمع‭ ‬بما‭ ‬يشتمل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬لقاءات‭ ‬تجمع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والطلبة‭ ‬وإدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المقدمة‭ ‬للطلبة،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تستعد‭ ‬لإقامة‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستمر‭ ‬به‭ ‬عملية‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬2024/2025‭.‬

وأشارت‭ ‬الأستاذة‭ ‬رقية‭ ‬محسن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬مفتوحًا‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬الجامعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬البريطانية،‭ ‬وتشمل‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية،‭ ‬والهندسة‭ ‬المعمارية،‭ ‬والهندسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والإلكترونية،‭ ‬والهندسة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬ LLB ،‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭.‬

وصرحت‭ ‬مديرة‭ ‬التسويق‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بأن‭ ‬التسجيل‭ ‬مستمر‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق،‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬المحاسبة،‭ ‬العلوم‭ ‬المالية‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية،‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية،‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب،‭ ‬التصميم‭ ‬الجرافيكي،‭ ‬التصميم‭ ‬الداخلي‭ ‬وتخصصات‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬بمساريه‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬والقانون‭ ‬التجاري،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمحاسبة‭ ‬والتمويل،‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية،‭ ‬وهو‭ ‬التخصص‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأخيراً‭ ‬التخصص‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬الجامعة‭ ‬حديثاً‭ ‬في‭ ‬ماجستير‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب‭.‬

ختاماً؛‭ ‬دعت‭ ‬الأستاذة‭ ‬رقية‭ ‬محسن‭ ‬كافة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬التعريفي‭ ‬للتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجامعة‭ ‬ >‭.‬ asu ‭.‬ edu ‭.‬ bh ‭ ‬لتأكيد‭ ‬الحضور‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.‬