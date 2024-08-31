جامعة العلوم التطبيقية تقيم فعاليات تعريفية ببرامجها الأكاديمية والبرامج البريطانية من جامعة لندن ساوث بانك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
إعفاء بنسبة 100% من رسوم التسجيل لكافة المسجلين خلال اليوم التعريفي
تزامناً مع استمرار فترة القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول 2024/2025، تنظم جامعة العلوم التطبيقية مجموعة من الأيام التعريفية لتسليط الضوء على برامجها الأكاديمية والبرامج البريطانية من جامعة لندن ساوث بانك، بالإضافة الى تعريف كافة الطلبة الراغبين بالالتحاق والتسجيل في الجامعة بالمنح الدراسية الجزئية التي تقدمها للطلبة، وجولة داخل الحرم الجامعي، للتعرف على المختبرات، والقاعات الدراسية.
وتمتد فعاليات الأيام التعريفية بالجامعة على مدار الأسبوع الأول والثاني من شهر سبتمبر الحالي، لتشمل يوما تعريفيا ببرامج كلية الحقوق بتاريخ 1 سبتمبر، ثم يوماً تعريفيّاً بجميع برامج الجامعة بتاريخ 2 سبتمبر يليه يوم تعريفي ببرامج كلية الهندسة بتاريخ 4 سبتمبر، ثم اليوم التعريفي ببرامج كلية الآداب والعلوم بتاريخ 8 سبتمبر، وأخيراً اليوم التعريفي ببرامج كلية العلوم الإدارية بتاريخ 9 سبتمبر.
وعن هذه الفعاليات التعريفية، صرحت الأستاذة رقية محسن مديرة التسويق والعلاقات العامة أنها تأتي من منطلق التواصل الدائم بين الجامعة والمجتمع، وتقديم النصائح والإرشادات للطلبة لاختيار التخصص المناسب الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم وشغفهم العلمي، حيث يتيح اليوم التعريفي للزوار فرصة لقاء أعضاء الهيئة الأكاديمية، والتعرف على برامج الجامعة والبرامج البريطانية المطروحة من جامعة لندن ساوث بانك والتي تتيح للطالب الحصول على الدرجة العلمية المزدوجة من جامعة العلوم التطبيقية وجامعة لندن ساوث بانك البريطانية.
أوضحت مديرة التسويق والعلاقات العامة أن جميع الطلبة الذين سيستكملون تسجيلهم بالجامعة خلال فعالية اليوم التعريفي سيحصلون على إعفاء بنسبة 100 % من رسوم التسجيل، إضافة إلى منح جزئية إضافية من % 30 إلى 40 % لجميع لمتقدمين للبرامج البريطانية، مشيرة إلى أن اليوم التعريفي خطوة تهتم بها الجامعة لتعزيز التواصل بين الجامعة والمجتمع بما يشتمل عليه من لقاءات تجمع أولياء الأمور والطلبة وإدارة الجامعة للإجابة عن الاستفسارات والتسهيلات المقدمة للطلبة، موضحة أن الجامعة تستعد لإقامة اليوم التعريفي في الوقت الذي تستمر به عملية القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول 2024/2025.
وأشارت الأستاذة رقية محسن إلى أن التسجيل ما يزال مفتوحًا في البرامج البريطانية التي تطرحها الجامعة بالتعاون مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، وتشمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى البكالوريوس في الحقوق LLB ، والبكالوريوس في إدارة الأعمال.
وصرحت مديرة التسويق والعلاقات العامة بأن التسجيل مستمر أيضاً في تخصصات البكالوريوس في الحقوق، إدارة الأعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمحاسبة، العلوم السياسية، نظم المعلومات الإدارية، علم الحاسوب، التصميم الجرافيكي، التصميم الداخلي وتخصصات الماجستير في القانون بمساريه العام والخاص، والقانون التجاري، وإدارة الأعمال، والمحاسبة والتمويل، والعلوم السياسية، وهو التخصص الذي يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين، وأخيراً التخصص الجديد الذي أطلقته الجامعة حديثاً في ماجستير علم الحاسوب.
ختاماً؛ دعت الأستاذة رقية محسن كافة الراغبين في حضور فعاليات اليوم التعريفي للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة >. asu . edu . bh لتأكيد الحضور والاستفادة من فعاليات هذا اليوم.
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