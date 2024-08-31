بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون القانونية وجمعية المحامين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير الشؤون القانونية، الدور البارز الذي تقوم به جمعية المحامين البحرينية للارتقاء بمهنة المحاماة ودعم رسالتها، مثمناً الجهود التي تبذلها الجمعية في سبيل تعزيز العدالة وتكريس مبادئ القانون وتنمية الفكر والوعي القانوني في المجتمع.
جاء ذلك خلال استقباله صلاح أحمد المدفع، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تمّ بحث آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون القانونية والجمعية، بما يخدم مهنة المحاماة ويسهم في تطوير العمل القانوني والتشريعي بالمملكة.
من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية عن شكره لوزير الشؤون القانونية على دعمه للجمعية، مستعرضاً المبادرات والأنشطة التي تعكف الجمعية على تنفيذها وسعيها المستمر لترسيخ منظومة العدالة.
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