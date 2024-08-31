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بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون القانونية وجمعية المحامين

8/31/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬عبدالحسين‭ ‬خلف،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬ودعم‭ ‬رسالتها،‭ ‬مثمناً‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬وتكريس‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬وتنمية‭ ‬الفكر‭ ‬والوعي‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬صلاح‭ ‬أحمد‭ ‬المدفع،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬بحث‭ ‬آفاق‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والجمعية،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬القانوني‭ ‬والتشريعي‭ ‬بالمملكة‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬للجمعية،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬المبادرات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تعكف‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬وسعيها‭ ‬المستمر‭ ‬لترسيخ‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭.‬

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