بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون القانونية وجمعية المحامين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬صلاح‭ ‬أحمد‭ ‬المدفع،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬تمّ‭ ‬بحث‭ ‬آفاق‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والجمعية،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬القانوني‭ ‬والتشريعي‭ ‬بالمملكة‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬للجمعية،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬المبادرات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تعكف‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬وسعيها‭ ‬المستمر‭ ‬لترسيخ‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭.‬